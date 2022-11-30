بعد فوزهم على إيران.. مدرب أمريكا: نستحق التأهل وفخور باللاعبين الذين قاتلوا حتى النهاية

عبر المدير الفني للمنتخب الأمريكي «جريج بيرهالتر»، عن شعوره بالفخر بلاعبيه بعد تأهلهم إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 والمقامة بدولة قطر.

وصرح مدرب أمريكا، في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء الذي جمع بين فريقة ونظيرة الإيراني، على ملعب الثمامة، أن تأهل أمريكا لدور الـ16 كان مستحقًا بعدما بذل اللاعبون مجهودًا كبيرًا، واستطاعوا هزوا شباك المنافس.

وأوضح جريج بيرهالتر: أن المنتخب الأمريكي كان بعيدًا عن ترشيحات الجميع في حسابات التأهل، ولكنه فخور باللاعبين الذين قاتلوا حتى النهاية، مشيراً إلى أن «كريستيان بوليستش» لعب دورًا مهمًا، بمجهوده وليس فقط بسبب تسجيل هدف الفوز، مؤكدًا أنه استبدله بسبب شعورة بالدوار.

ولفت مدرب أمريكا إلى أن مباراتهم المقبلة ضد هولندا في دور الـ16 ستكون قوية وصعبة، خاصة أن هولندا فريق كبير ويقوده مدرب صاحب خبرات.

ويذكر أن منتخب أمريكا قد حقق فوزاً مهماً على إيران بنتيجة (1-0) في آخر جولات المجموعة الثانية بدور المجموعات، ليخطف بذلك بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم قطر 2022.