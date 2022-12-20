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جدول مباريات كأس الخليج العربي 2023 والقنوات الناقلة للبطولة

رضوى علي

كأس الخليج العربي هي بطولة تقام كل عامين، تضم 8 منتخبات بالخليج العربي هما (السُّعُودية، قطر، العراق، اليمن، البحرين، الإمارات، اليمن، الكويت)، تقام الدورة 25 للبطولة مطلع عام 2023 في مدينة البصرة بالعراق وذلك بعد عدم تقديم أي دولة خليجية أُخرى ملفها لاستضافة البطولة أمام العراق، تعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم مع شركة “لوريال” لتنظيم فاعليات بطولة كأس الخليج العربي وذلك حرصاً منهم على إظهار العراق بمظهر مشرف يعكس تاريخ وعراقة المكان وتأكيد على أن الدول العربية تتمتع بمقومات تجعلها تستضيف الأحداث الكُرَوِيّة بشكل مشرف وهو ما تم تأكيده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

كأس الخليج العربي

موعد بطولة كأس الخليج العربي 

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تقام البطولة في الفترة من 6 يناير 2023  وحتى 19 يناير 2023، في مدينة البصرة بالعراق، وقد تمت القرعة للبطولة وتقسيم المجموعات في أكتوبر الماضي وتم تحديد المجموعات كالأتي:-

المجموعة الأولى المجموعة الثانية
العراق (المضيف) البحرين
السعودية قطر
عمان الإمارات
اليمن الكويت

جدول مباريات كأس الخليج العربي 2023 والقنوات الناقلة للبطولة 1 20/12/2022 - 10:10 ص

جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي 

المباراة التاريخ الساعة الملعب
العراق – عمان الجمعة 6/1/2023 18:45 مكة استاد البصرة الدُّوَليّ
اليمن – السعودية الجمعة 6/1/2023 21:30 مكة استاد البصرة الدُّوَليّ
البحرين – الإمارات السبت 7/1/2023 16:15 مكة ملعب الميناء الأوليمبي
الكويت – قطر السبت 7/1/2023 19:15 مكة ملعب الميناء الأوليمبي
عمان – اليمن الاثنين 9/1/2023 16:15 مكة استاد البصرة الدُّوَليّ
السعودية – العراق الاثنين 9/1/2023 19:15 مكة استاد البصرة الدُّوَليّ
الإمارات – الكويت الثلاثاء 10/1/2023 16:15 مكة ملعب الميناء الأوليمبي
قطر – البحرين الثلاثاء 10/1/2023 19:15 مكة ملعب الميناء الأوليمبي
العراق – اليمن الخميس 12/1/2023 18:00 مكة استاد البصرة الدُّوَليّ
السعودية – عمان الخميس 12/1/2023 18:00 مكة ملعب الميناء الأوليمبي
البحرين – الكويت الجمعة 13/1/2023 18:00 مكة استاد البصرة الدُّوَليّ
قطر – الإمارات الجمعة 13/1/2023 18:00 مكة ملعب الميناء الأوليمبي
بطل المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية الاثنين 16/1/2023 16:15 مكة استاد البصرة الدُّوَليّ
بطل المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى الاثنين 16/1/2023 20:15 مكة استاد البصرة الدُّوَليّ
المباراة النهائية الخميس 19/1/2023 19:00 مكة استاد البصرة الدُّوَليّ

من الجدير بالذكر أن البحرين هي حامل اللقب في أخر بطولة مقامة عام 201 أمام السُّعُودية وذلك لأول مرة بتاريخها في مشاركات البطولة، كما تعتبر الكويت الأكثر تتويجا ببطولة كأس الخليج العربي 10 مرات اخرها عام 2010.

تأشيرة دخول العراق لحضور بطولة خليجي 25

وافقت رئاسة الوزراء العراقية يوم 15 ديسمبر الجاري على منح التأشيرة المجانية للجماهير لحضور المباريات، وذلك من خلال تجهيز منفذ صفوان الحدودي لاستقبال الجماهير القادمة إلى العراق كما قامت  بتأهيل مطار البصرة  ليظهر بالشكل المناسب الجديدة أمام الوفود القادمة للعراق.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الخليج العربي 

تذاع البطولة عبر عدة قنوات مفتوحة حسب ما تم إعلانه حتى الآن على القمر الصناعي النايل سات وهي قنوات

  • بين سبورت المفتوحة

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز
نايل سات 11054 افقي h 27500

  • قنوات الكأس القطرية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز
نايل سات 11919 افقي h 27500

  • قناة الرابعة العراقية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز
نايل سات 11678 رأسي v 27500

  • القناة الرياضية العراقية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز
نايل سات 11334 افقي h 27500

  • قناة عمان الرياضية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز
نايل سات 12111 عمودي v 27500

  • قناة الكويت الرياضية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز
نايل سات 11678 رأسي v 27500
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رضوى علي

محررة مصرية ، مواليد 1 يناير 1991، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مهتمة بمجال التدوين الإلكتروني، من هواياتي القراءة، السفر، قمت بإنشاء موقع زنقة الستات وهو موقع اجتماعي يهتم بما يخص المرأة والأسرة والمنزل وحاليا اقوم بالعمل ككاتبة في موقع نجوم مصرية.

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