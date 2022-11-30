نقل مباراة تونس وفرنسا على بين سبورت المفتوحة مجاناً حسب جدول بث القناة بدون اسوديو تحليلي

يلتقي اليوم المنتخب التونسي مع نظيره الفرنسي في مباراة هي الأصعب في مشوار تونس في المونديال فإما تفوز وتتأهل أو تخسر وتغادر المونديال من دور المجموعات حالها حال منتخب قطر.

المباراة اليوم في المواجهة الأخيرة للمنتخب التونسي في دور المجموعات في إطار مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم قطر 2022 فقد تعادل المنتخب التونسي أمام الدنمارك بنتيجة سلبية ولكن كان الأداء مشرف، ثم خسر ماراته أمام استراليا بنتيجة بهدف مقابل لا شيء لتزداد الأمور صعوبة عليه في مواجهة فرنسا الأقوى في المجموعة صاحبة التتويج مرتين و6 مرات في المربع الذهبي لمسابقة كأس العالم.

موعد مباراة تونس وفرنسا

تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 على ملعب استاد المدينة التعليمية الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة كأخر مواجهة للفريقين في دور المجموعات، المنتخب الفرنسي لم يخسر أي مباراة في مشواره حتى الآن أما المنتخب التونسي فهو في مهمة شبه مستحيلة لخطف بطاقة تأهله لدور 16 مع انتظار نتيجة الدنمارك واستراليا ففي حاله فوز استراليا يتأهل المنتخب التونسي رسمياً، أما لو تعادل الفريقين فسيكون فارق الأهداف بين استراليا وتونس في صالح المنتخب التونسي.

المهمة صعبة على المنتخب التونسي في مواجهة حامل اللقب فرنسا ، ولكن لا شئ لتخسره تونس فما أمامها سوى اللعب الجيد فقط ويمكن أن تفاجئ تونس العالم مثلما فعلت السعودية مع الأرجنتين فكل شيء وارد في كرة القدم خاصة مونديال قطر 2022.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وفرنسا

أعلنت من قبل قنوات بين سبورت عن نقلها جميع مباريات المنتخبات العربية عبر قنواتها المفتوحة مجاناً بدون استوديو تحليلي وهو ما حدث بالفعل مع مباراتي تونس السابقتين