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نقل مباراة تونس وفرنسا على بين سبورت المفتوحة مجاناً حسب جدول بث القناة بدون اسوديو تحليلي

رضوى علي

يلتقي اليوم المنتخب التونسي مع نظيره الفرنسي في مباراة هي الأصعب في مشوار تونس في المونديال فإما تفوز وتتأهل أو تخسر وتغادر المونديال من دور المجموعات حالها حال منتخب قطر.

مباراة تونس وفرنسا على بين سبورت المفتوحة

المباراة اليوم في المواجهة الأخيرة للمنتخب التونسي في دور المجموعات في إطار مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم قطر 2022 فقد تعادل المنتخب التونسي أمام الدنمارك بنتيجة سلبية ولكن كان الأداء مشرف، ثم خسر ماراته أمام استراليا بنتيجة بهدف مقابل لا شيء لتزداد الأمور صعوبة عليه في مواجهة فرنسا الأقوى في المجموعة صاحبة التتويج مرتين و6 مرات في المربع الذهبي لمسابقة كأس العالم.

كأس العالم قطر 2022.. فرنسا تتصدر المجموعة الرابعة بعد هزيمتها أمام تونس

موعد مباراة تونس وفرنسا

تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 على ملعب استاد المدينة التعليمية الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة كأخر مواجهة للفريقين في دور المجموعات، المنتخب الفرنسي لم يخسر أي مباراة في مشواره حتى الآن أما المنتخب التونسي فهو في مهمة شبه مستحيلة لخطف بطاقة تأهله لدور 16 مع انتظار نتيجة الدنمارك واستراليا ففي حاله فوز استراليا يتأهل المنتخب التونسي رسمياً، أما لو تعادل الفريقين فسيكون فارق الأهداف بين استراليا وتونس في صالح المنتخب التونسي.

نقل مباراة تونس وفرنسا على بين سبورت المفتوحة مجاناً حسب جدول بث القناة بدون اسوديو تحليلي 1 30/11/2022 - 10:01 ص

المهمة صعبة على المنتخب التونسي في مواجهة حامل اللقب فرنسا ، ولكن لا شئ لتخسره تونس فما أمامها سوى اللعب الجيد فقط ويمكن أن تفاجئ تونس العالم مثلما فعلت السعودية مع الأرجنتين فكل شيء وارد في كرة القدم خاصة مونديال قطر 2022.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وفرنسا 

أعلنت من قبل قنوات بين سبورت عن نقلها جميع مباريات المنتخبات العربية عبر قنواتها المفتوحة  مجاناً بدون استوديو تحليلي وهو ما حدث بالفعل مع مباراتي تونس السابقتين

  • مذاعة عبر قناة بين سبورت ماكس 1 المشفرة.
  • بين سبورت المفتوحة مجانا بدون استوديو تحليلي.
  • الكأس المفتوحة.

نقل مباراة تونس وفرنسا على بين سبورت المفتوحة مجاناً حسب جدول بث القناة بدون اسوديو تحليلي 2 30/11/2022 - 10:01 ص

نقل مباراة تونس وفرنسا على بين سبورت المفتوحة مجاناً حسب جدول بث القناة بدون اسوديو تحليلي 3 30/11/2022 - 10:01 ص

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رضوى علي

محررة مصرية ، مواليد 1 يناير 1991، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مهتمة بمجال التدوين الإلكتروني، من هواياتي القراءة، السفر، قمت بإنشاء موقع زنقة الستات وهو موقع اجتماعي يهتم بما يخص المرأة والأسرة والمنزل وحاليا اقوم بالعمل ككاتبة في موقع نجوم مصرية.

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