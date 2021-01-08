موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات

يتحدد اليوم وموعد قرعة دوري أبطال أفريقيا التي ينتظرها ملايين من عشاق الساحرة المستديرة ـ كرة القدم الإفريقية ـ ينتظرها على أحر من الجمر ليتعرف كل محبي الكرة والفرق المحددة، التي سوف تلعب في دور المجموعات للبطولة الأفريقية لموسم 2021م الحالي، التي ستقام مراسمها اليوم الجمعة الموافق 8 ـ 1 ـ 2021م.

من الجميل أن قرعة هذا الموسم 2021م الراهن، ستُقام في مصر بداخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

قرعة دوري أبطال ألإريقيا ينضم لها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك

من الجدير بالذكر أن عمالقة كرة القدم المصرية وهما الأهلي والزمالك يشاركان في دور المجموعات للموسم الحالي لتلك النسخة 2021م، لأنهما طرفي النهائي للموسم المنقضي بالبطولة الأفريقية 2020م؛ بسبب النتائج التالية لكلا الفريقين المصريين:

تأهل الأهلي المصري بعدما هزم فريق سونيديب الفريق البطل النيجري، بحيث كانت النتيجة مذهلة ـ خمسة أهداف بلا مقابل ـ ضمن مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ولكن الزمالك تأهل من غير أن يلعب المباراة، وهذا بسبب ما كان من انسحاب فريق جازيلي البطل التشادي

وبعيدًا عن الفرق المصرية نجد فريق تونجيث السنغالي يتواجد لأول مرة بهذه البطولة الأفريقية

حيث تأهل لمرحلة المجموعات لأنه جاء بمفاجأة وهي إقصاء فريق الرجاء المغربي القوي من هذه البطولة

وحدث هذا من بعد فوزه عليه بواسطة ضربات الترجيح بنتيجة = الـ 3 ـ 1

حيث انتهت مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة إجمالية وهي التعادل السلبي بلا أهداف للفريقين

أسماء الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021م

تأهل الأهلي كما تحدثنا تأهل الزمالك أيضًا وفريق الترجي التونسي تأهل فريق صن داونز الجنوب إفريقي وفريق حوريا كوناكري الغيني مع تأهل الهلال السوداني وفريق المريخ السوداني فريق كايزر تشفيز الغاني وتأهل فريق مازيمبي من الكونغو ومعه فريق فيتا كلوب الكونغو وفريق سيمبا التنزاني تأهل فريق تونجيث السنغالي وفريق شباب بلوزداد من الجزائر ومعه فريق مولودية من الجزائر ثم فريق الوداد المغربي وفريق بترو أتليتكو الأنجولي

قرعة الكونفدرالية للدور الـ 32

وبالتوازي ستقام اليوم قرعة الدور الـ 32 الثاني للكونفدرالية 2021م، تُقام جنبًا إلى جنب مع قرعة مرحلة المجموعات من دوري الأبطال الأفريقية، وهذه الكونفدرالية يشارك فيها من مصر بيراميدز المتأهل بفوزه على فريق الاتحاد الليبي بنتيجة = الـ 4 ـ 2 لمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

من الجدير بالذكر أن فريق المقاولون العرب لم ينجح بالمشاركة في الكونفدرالية لعدم تأهله لدور الـ32 الثاني، بسبب هزيمته على يد فريق النجم الساحلي بنتيجة 2 ـ 1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة. الفرق المتأهلة للكونفدرالية دور الـ 32 الثاني

متأهل بيراميدز من مصر فريق نهضة بركان المغربي تأهل النجم الساحلي التونسي مع فريق وفاق سطيف الجزائري فريق شبيبة القبائل الجزائري تأهل فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي فريق موتيما بيمبي الكونغولي تأهل ساليتاس البوركيني وفريق القطن الكاميروني مع تأهل فريق الاتحاد البيضاوي المغربي فريق إيه إس كيجالي الرواندي تأهل ديارف السنغالي وفريق نامونجو التنزاني مع فريق اتحاد المنستير التونسي وتأهل ناباسا ستارز الزامبي مع تأهل الرجاء البيضاوي المغربي وفريق بريميرو دو أجوتسو الأنجولي فريق إنيمبا النيجيري مع فريق الصفاقسي التونسي مع تأهل جورماهيا الكيني فريق إف سي بلاتينيوم الزيمبابوي تأهل ناكانا الزامبي وفريق أشانتي كوتوكو الغاني تأهل جوانينج جالاكسي البوتسواني مع فريق جازيل التشادي وأيضًا فريق يانج بافالوز (إي سواتيني) فريق إيه أس بونجويدي الجابوني تأهل راسينج كلوب دا أبيدجان الإيفواري وفريق الأهلي بنغازي الليبي مع فريق ستاد مالي المالي وأخيرًا تأهل فريق سونيديب (النيجر)

توقيت إجراء القرعة اليوم

ستنطلق قرعة دوري أبطال ألإريقيا لمرحلة المجموعات مع قرعة دور الـ 32 الثاني من الكونفدرالية، بمقر “كاف” في القاهرة، اليوم الجمعة على تمام الساعة الثانية ظهرا على حسب توقيت القاهرة والثالثة على حسب توقيت السعودية.

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