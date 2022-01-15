منتخب الفراعنة ينجح في إسقاط نظيره غينيا بيساو في الجولة الثانية من أمم أفريقيا ليحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة

تمكن منتخب الفراعنة من إسقاط نظيره غينيا بيساو اليوم السبت 15 يناير ضمن إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 – 2022.

بعد محاولات كثير من كِلا الفريقين في الشوط الأول لتحقيق الفوز إلا أن الشوط الأول انتهى بنتيجة التعادل، ولكن استطاع اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أن يسجل هدفه الذي أنقذ به المنتخب المصري في الدقيقة 69 وحتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة إلا أن لاعبي غينيا بيساو لم يتمكنوا من إحراز هدف التعادل لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر، حيث يحتل منتخب الفراعنة المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخب نيجيريا صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط.

حصد اللاعب محمد صلاح على جائزة رجل مباراة مصر وغينيا بيساو نظراً لأداءه الجميل الذي قدمه خلال المباراة، وهدفه الذي أحرزه بطريقة رائعة في مرمى غينيا بيساو.

كان المنتخب المصري قد افتتح مشواره في بطولة أمم أفريقيا بخسارة كانت غير متوقعة بالنسبة للمنتخب وجماهيره أيضا، حيث سقط أمام نظيره النيجيري على حساب الجولة الأولى من منافسات بطولة أمم أفريقيا، وانتهت المباراة بهدف نظيف لنيجيريا وتمكن من خطف الثلاثة نقاط من منتخب الفراعنة، كما تمكن المنتخب النيجيري من تحقيق الفوز على نظيره السوداني اليوم السبت 15 يناير وانتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وهذا الفوز جعل المنتخب النيجيري يتربع على صدارة المجموعة الرابعة.