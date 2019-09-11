الجبلاية: هذا هو موعد تسليم درع الدوري للأهلي

أعلنت اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، عن إقامة احتفالية من أجل تسليم النادي الأهلي درع الدوري العام المصري، حيث تقام هذه الاحتفالية قبل مباراة السوبر المحلي و المقرر إقامتها يوم عشرين من الشهر الجاري، و تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بطل الدوري للموسم السابق الأحمر، بينما سيشارك الأبيض بصفته بطل كأس مصر بعدما حصده منذ أيام على حساب فريق بيراميدز الذي أقصي المارد الأحمر من دور الستة عشر.







الموعد النهائي لتسليم درع الدوري

و يقوم المسئولين بالجبلاية في الوقت الحالي بالتواصل مع مسئولي القلعة الأحمر، من أجل تحديد موعد نهائي لهذا الحفل و سيتم إقامته في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، و كانت الجبلاية قد حسمت الجدل حول موعد مباراة السوبر منذ ساعات حيث كان يرغب الفريق الأحمر بتقديم موعد المباراة 24 ساعة لتقام يوم التاسع عشر من سبتمبر الجاري بدلًا من عشرين من الشهر نفسه، و لكن تمسك نادي الزمالك بالموعد الأصلي و ستشهد المباراة حضور الجماهير، ولكن لم يتم عدد الحضور أو الملعب الذى سيقام عليه اللقاء حتي الآن.







مشوار الأهلي في الدوري

الجدير بالذكر، أن درع الدوري في هذه المرة سيكون من أغلي المرات التي حصل فيها المارد الأحمر على هذه البطولة المحببة إليه حيث هذه هي المرة الـ41 للتتويج بالدوري المصري، و جاءت بعد عناء و مجهود كبير فكانت البداية متعثرة للغاية حيث كان هناك فترة تذيل فيها الأحمر جدول الترتيب حتي يعود من جديد مع بداية الدور الثاني للدوري لينافس غريمه التقليدي الفارس الأبيض و الوافد الجديد بيراميدز حتى الجولات الأخيرة.







وتعثر نادي الزمالك في النهاية بعد سلسلة من التعادلات اتاحة الفرصة للمارد الأحمر بأن يثبت أحقيته بهذا اللقب، وذلك بعدما فاز على نادي المقاولون العرب في مباراة من أفضل مباريات الأحمر في الدوري بالجولة قبل الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليوسع الفارق بينه وبين الزمالك، واختتم الموسم بشكل رائع بفوزه على الأبيض في الجولة الأخيرة بهدف نظيف، ليصل للنقطة 80 و يتوقف الأبيض عند النقطة 72، بينما احتل بيراميدز المركز الثالث من ترتيب جدول المسابقة برصيد 70.