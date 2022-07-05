مقَبِِِِلات من الفطور التركي

تشتهر تركيا بجانب الطبيعية الجميلة إلى الطعام التركي الذي يصنف من أطيب الأكلات

لنتعرف على أربعة مقَبَلات توجد في الفطور التركي.

الطبق الأول:

نحضر الخلاط نضع 4 حبات من البطاطا و 4 قرون من الفليفلة حمراء و4 من الفليفلة الخضراء, وعدد 4 من الثوم نخلطهم

ثم نضع 4 حبات من الطماطم ثم نقوم بخلطهم جيداً, نضعهم في المصافية لتصفيتهم من الماء ثم نضع الخليط في إناء .

ثم نضع معلقة صغيرة من دبس الطماطم ومعلقة صغيرة من دبس الفليفلة.

نحضر حزمة بقدونس مقطعة, نضع رشة نغناع وفلفل أحمر ومعلقة صغيرة من السماق, معلقة صغيرة من الملح

معلقة صغيرة من الملح, معلقة كبيرة من دبس الرمان, وثلاث معالق من زيت الزيتون نقوم بخلطهم جيداً

وهكذا يكون الطبق جاهز.

الطبق الثاني:

قطعة واحدة من البصل نقطعها على شكل شرائح

نحضر معلقة صغيرة من الملح نحركه جيدا ثم نغسله.

نحضر عدد 2 من باذنجان مشوي بعد شوُييه وتقطعيه.

نقطع فوقه فليفلة مشوية, والقليل من البقدونس, معلقة كبيرة عدد 2 من زيت الزيتون, معلقة صغيرة من الملح, القليل من عصير الليمون نضع فوقه شرائح البصل ونخلُطهم جيداً.

وهكذا يكون الطبق جاهز.

الطبق الثالث البصل المكرمل:

5 حبات من البصل نقطع البصل على شكل شرائح

2 معلقتين كبار من الزيت النباتي نضعهم في المقلاة.

معلقة صغيرة من السكر, معلقتين من الماء نتركهم على نار هادئة قليلاً ثم نضعهم في وعاء .

نضع معلقتين صغار من دبس الرمان, معلقة صغيرة من الفلفل الأسود, معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر

معلقة صغيرة من الكمون معلقة صغيرة من الملح نخلطهم جيداً ونضعهم فوق لبن.

وهكذا يكون الطبق جاهز.

طريقة عمل الأومليت التركية:

نحضر ثلاث حبات طماطم نقطع الطماطم على شكل دوائر

معلقة سمنة كبيرة نضعها فوق المقلاة ونضع الطماطم المقطعة فوق المقلاة .

معلقة صغيرة من الملح, معلقة صغيرة من الفلفل الأسود,معلقة كبيرة من الفلفل الأحمر

نضع الغطاء فوق المقلاة حتى يستوي الطماطم جيداً

نضع البيض بعد خفقه جيداً على الطماطم نتركه على نار هادئة حتى ينضج جيداً ونسكبه في وعاء.

وهكذا يصبح الطبق جاهز.