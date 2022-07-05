مقَبِِِِلات من الفطور التركي
تشتهر تركيا بجانب الطبيعية الجميلة إلى الطعام التركي الذي يصنف من أطيب الأكلات
لنتعرف على أربعة مقَبَلات توجد في الفطور التركي.
الطبق الأول:
- نحضر الخلاط نضع 4 حبات من البطاطا و 4 قرون من الفليفلة حمراء و4 من الفليفلة الخضراء, وعدد 4 من الثوم نخلطهم
- ثم نضع 4 حبات من الطماطم ثم نقوم بخلطهم جيداً, نضعهم في المصافية لتصفيتهم من الماء ثم نضع الخليط في إناء .
- ثم نضع معلقة صغيرة من دبس الطماطم ومعلقة صغيرة من دبس الفليفلة.
- نحضر حزمة بقدونس مقطعة, نضع رشة نغناع وفلفل أحمر ومعلقة صغيرة من السماق, معلقة صغيرة من الملح
- معلقة صغيرة من الملح, معلقة كبيرة من دبس الرمان, وثلاث معالق من زيت الزيتون نقوم بخلطهم جيداً
وهكذا يكون الطبق جاهز.
الطبق الثاني:
- قطعة واحدة من البصل نقطعها على شكل شرائح
- نحضر معلقة صغيرة من الملح نحركه جيدا ثم نغسله.
- نحضر عدد 2 من باذنجان مشوي بعد شوُييه وتقطعيه.
- نقطع فوقه فليفلة مشوية, والقليل من البقدونس, معلقة كبيرة عدد 2 من زيت الزيتون, معلقة صغيرة من الملح, القليل من عصير الليمون نضع فوقه شرائح البصل ونخلُطهم جيداً.
وهكذا يكون الطبق جاهز.
الطبق الثالث البصل المكرمل:
- 5 حبات من البصل نقطع البصل على شكل شرائح
- 2 معلقتين كبار من الزيت النباتي نضعهم في المقلاة.
- معلقة صغيرة من السكر, معلقتين من الماء نتركهم على نار هادئة قليلاً ثم نضعهم في وعاء .
- نضع معلقتين صغار من دبس الرمان, معلقة صغيرة من الفلفل الأسود, معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر
- معلقة صغيرة من الكمون معلقة صغيرة من الملح نخلطهم جيداً ونضعهم فوق لبن.
وهكذا يكون الطبق جاهز.
طريقة عمل الأومليت التركية:
- نحضر ثلاث حبات طماطم نقطع الطماطم على شكل دوائر
- معلقة سمنة كبيرة نضعها فوق المقلاة ونضع الطماطم المقطعة فوق المقلاة .
- معلقة صغيرة من الملح, معلقة صغيرة من الفلفل الأسود,معلقة كبيرة من الفلفل الأحمر
- نضع الغطاء فوق المقلاة حتى يستوي الطماطم جيداً
- نضع البيض بعد خفقه جيداً على الطماطم نتركه على نار هادئة حتى ينضج جيداً ونسكبه في وعاء.
وهكذا يصبح الطبق جاهز.