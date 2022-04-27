كيفية عمل الفشار في المنزل بأكثر من طعم

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تفضل الأمهات البدائل الصحية لأطفالهن وبدلاً من شرائه تبحث من لا تعرف كيفية عمل الفشار عن الطريقة الصحية لإعداده في المنزل للعائلة كلها وليس الأطفال فقط، والفشار معروف بأكثر من مسمى في المناطق المختلفة منها: الشوش والبوشار والنفش كما يطلق عليه في اللغة الإنجليزية مسمى”popcorn” والفشار عبارة عن حبات من الذرة المفرقعة بفعل الحرارة فتتحول حبوب الذرة الصفراء الصغيرة الجافة إلى شكل ابيض جميل ومذاق مقرمش لذيذ، ويعتبر الفشار من المسليات التي يحب الأطفال والكبار تناولها على حد سواء كما ارتبطت مشاهدة الأفلام في السينما والمنازل أيضاً ارتباطاً وثيقاً بتناول الفشار أثناء الاستمتاع بمشاهدة الأفلام مع العائلة والأصدقاء ولا تخلو دور السينما من الأماكن المخصصة لبيع الفشار.

كيفية عمل الفشار:

طريقة إعداد الفشار في المنزل سهلة جداً فهي لا تتضمن خطوات معقدة أو كثيرة كل ما عليك سيدتي هو شراء حبات الذرة المخصصة لصنع الفشار ويمكنك إعداده بأكثر من طريقة ويحب العديد من الأشخاص تناول الفشار بنكهات مختلفة منها الملح والجبن والفشار بالكراميل.

الطريقة الأولى:

قومي بوضع القليل من الزيت في حلة عميقة جيدة التوصيل للحرارة وبمجرد أن يسخن الزيت ضعي فيه حبات الذرة وقلبي قليلاً ثم قومي بإحكام تغطية الحلة مع الإمساك بأيدي الحلة جيداً واستمري برج الحلة بمجرد سماع الفرقعة داخل الحلة حتى تضمني توزيع الحرارة وبالتالي الحصول على فشار رائع وغير محترق، استمري في التقليب بنفس الطريقة بدون فتح الغطاء حتى تتوقف الفرقعة ثم أطفئي النار وقومي بتفريغ الفشار من الحلة وإضافة النكهة التي تفضلينها فإذ كنتي ممن يفضلون تناول الفشار بطعم الجبن أو الأطعمة الصناعية المختلفة يمكنك شراء طعم الجبن الصناعي على شكل بودرة من محلات العطارة وإضافة القليل منها إلى الفشار مع التقليب الجيد حتى تمتزج البودرة بجميع حبات الفشار، وإذا كنتي ممن يفضلون تناول الفشار بطعم الملح فيمكنك وضع القليل من الملح مع التقليب جيداً، أما إذا كنتي ممن يحبون تناول الفشار بالشكولاتة فأضيفي صوص الشكولاتة إلى الفشار كما يمكنك إضافة القليل من الزبدة إلى الفشار الساخن قبل تناوله.

الطريقة الثانية:

يمكنك وضع حبات ذرة الفشار في الكيس المخصص للمايكرويف وإحكام غلقه مع مراعاة ترك مساحة كافية لحبات الفشار قومي بتشغيل المايكرويف وسيصبح الفشار جاهزاً خلال دقائق معدودة ويمكنك بعدها إضافة الأطعمة التي تفضلينها.

الطريقة الثالثة:

وتعتمد هذه الطريقة على شراء الآلة المخصصة لإعداد الفشار في المنزل وتعتبر أكثر الطرق الثلاثة من حيث التكلفة.

طريقة عمل الفشار بالجبن الشيدر:

قلبي قطعة من الزبدة مع قليل من الزيت على النار في حلة عميقة وأضيفي إليها البهارات والزعتر، ثم قومي بإضافة ذرة الفشار وغطي الحلة حتى تنتهي فرقعة الذرة داخل الحلة ويتحول إلى فشار، ضعي الفشار في طبق التقديم، وقلبيه في خليط من الجبن الشيدر الأصفر والأحمر المبشور وقدميه ساخناً.

فوائد الفشار للجسم: