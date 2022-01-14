طريقة تحضير “المنسف الأردني” في المنزل باحترافية

المَنسف هو من أشهر الوجبات وأكثرها شعبية في الأرْدُنّ حتى أنه يعتبر الطبق الرئيسي في الأفراح والمناسبات المختلفة، ويتميز عن غيره من الأطباق باستخدام “الإقط” أو اللبن “الجميد” والذي يُصنع من اللبن الرائب ويتكون من لحم الضأن مع الجميد والأرز.

نجوم مصرية بالتعاون مع الشيف محمد تركماني تقدم لكم طريقة تحضير المنسف الأردني بطريقة سهلة في المنزل.

المكونات والمقادير

1. 3 كيلو من لحم الضأن.

2. 2 كيلو من اللبن الجَميد.

3. كيلو ونصف من الأرز.

4. ورق غار “لَورا”.

5. 4 حبات من الهيل.

6. مِلعقة صغيرة من الكركم.

7. نصف مِلعقة صغيرة من الملح.

8. بقدونس مفروم حسب الرغبة.

9. لوز حسب الرغبة.

طريقة التحضير

1. نضع اللَّحم في طنجرة الضغط مع البهارات ونتركه ساعة حتى ينضج تماماً.

2. نقوم بنقع الأرز لمدة ربع ساعة.

3. نضع الأرز في قِدر “طنجرة” ونضيف إليه نصف كوب من الزيت مع أربعة اكوب من الماء.

4. نقوم بتتبيل الأرز بالملح ونتركه على النار حتى الغليان، ثم نتركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

5. في قِدر نضع اللحم ونُضيف إليه اللبن الجميد، ونتركه على النار حتى يغلي ويتماسك القوام.

6. نغرِف الأرز في طبق التقديم ونرُص اللحم عليه ونضع اللبن الجميد فوقه.

7. نقوم بتزيين الطبق بالبقدونس واللوز.

صحة وعافية.