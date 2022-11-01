سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

أظهرت شاشات تداول العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في البنوك العاملة في مصر، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وذلك مع بداية التداولات المصرفية اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر نوفمبر الجاري، حيث سجل الدرهم في بنك مصر إيران للتنمية اليوم نحو 6,46 جنيه للشراء و 6,60 جنيه للبيع، كما وصل سعر صرف الدرهم اليوم في بنك الكويت الوطني إلى 6,50 جنيه لعمليات الشراء و 6,62 لعمليات البيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 6,58 جنيه للشراء و 6,95 جنيه للبيع، كما سجل سعر شراء الدرهم مقابل الجنيه اليوم في بنك المشرق نحو 6,56 جنيه، كما ارتفع كذلك سعر بيع الدرهم في بنك المشرق إلى 6,59 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

بداية، وصل سعر صرف الدرهم مع بداية المعاملات المصرفية اليوم الثلاثاء في بنك كريدي أجريكول إلى 6,55 جنيه مصري لعمليات الشراء و 6,58 جنيه لعمليات البيع، كما وصل سعر صرف عملة الإمارات العربية المتحدة اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 6,55 جنيه للشراء و 6,59 جنيه للبيع، أما عن سعر صرف الدرهم في بنك قناة السويس، فقد سجل نحو 6,55 جنيه للشراء و 6,59 جنيه للبيع.

عمومًا، من خلال الجدول التالي، نوضح لكم سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة في محافظات مصر: