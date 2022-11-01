سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك مع بداية المعاملات المصرفية اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر نوفمبر 2022، حيث سجل الريال في بنك المشرق اليوم نحو 6,41 جنيه للشراء و 6,45 جنيه للبيع، كما وصل سعر صرف الريال اليوم في بنك الاستثمار العربي إلى 6,39 جنيه لعمليات الشراء و 6,44 لعمليات البيع.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي الكويتي 6,41 جنيه للشراء و 6,44 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر بيع الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 6,43 جنيه، كما ارتفع كذلك سعر شراء الريال من المصرف إلى 6,44 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

بداية، وصل سعر صرف الريال مع مستهل التداولات المصرفية اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس إلى 6,39 جنيه مصري لعمليات الشراء و 6,44 جنيه لعمليات البيع، كما وصل سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في بنك بلوم مصر إلى 6,39 جنيه للشراء و 6,42 جنيه للبيع، أما عن سعر صرف الريال في البنك المصري الخليجي، فقد سجل نحو 6,38 جنيه للشراء و 6,44 جنيه للبيع.

عمومًا، من خلال الجدول التالي، نوضح لكم سعر صرف الريال في البنوك العاملة في مصر :