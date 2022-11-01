سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وذلك مع بداية التداولات المصرفية اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، حيث سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 24,12 جنيه للشراء و 24,20 جنيه للبيع، كما وصل سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 24,10 جنيه لعمليات الشراء و 24.20 لعمليات البيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية اليوم في بنك قناة السويس 24,10 جنيه للشراء و 24,20 جنيه للبيع، جدير بالذكر، أن سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر تحرك بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قرارات البنك المركزي خلال جلسته الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر

ووصل سعر صرف الدولار مع مستهل التعاملات المصرفية اليوم الثلاثاء في بنك الاستثمار العربي إلى 24,95 جنيه مصري لعمليات الشراء و 24,15 جنيه لعمليات البيع، كما وصل في بنك قطر الوطني اليوم لنفس الأسعار المعلنة من بنك الاستثمار العربي، أما عن سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر، فقد سجل نحو 24,00 جنيه للشراء و 24,10 جنيه للبيع.

عمومًا، من خلال الجدول التالي، نرصد لكم سعر صرف العملة الأمريكية في باقي البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في مصر، وذلك بعد مرور أربعة أيام من قرارات البنك المركزي المصري: