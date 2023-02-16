أساطير الطرب.. موعد حفل جورج وسوف وبهاء سلطان في دولة الكويت

يترقب الجميع أول حفل للفنان جورج وسوف بعد وفاة ابنه، ولحسن الحظ تم التجهيز لحفل عملاق سوف يجمع بين جورج وسوف وبهاء سلطان في دولة الكويت، حيث أطلقت عليه الشركة المنظمة “حفل أساطير الطرب” في هذا الموضوع سوف نتعرف على الموعد والتفاصيل.

أول حفل لجورج وسوف بعد وفاة ابنه

بعد وفاة ابن جورج وسوف؛ خرجت شائعات كثيرة تحدثت عن أي سلطان الطرب يفكر في الاعتزال، لكن جورج واجه صعوبات كثيرة في حياته ودائما يواجهها بالغناء.

ولذلك من الصعب أن يعتزل جورج وسوف؛ وهو ما أكده في عيد الحب عندما طرح أغنية نص عمري، والتي تحدث فيها عن حزنه على فراق ابنه.

موعد حفل جورج وسوف وبهاء سلطان

يقام أول حفل لسلطان الطرب بعد وفاة ابنة، بمشاركة المطرب المصري بهاء سلطان في دولة الكويت، وتحديدا في فندق جميرا بقاعة بدرية.

أما موعد الحفل؛ فسوف يقام يوم 10 مارس المقبل، وسوف يقدم جورج وسوف باقة من أروع أغانيه في ذلك الحفل.

وسوف تفتح الأبواب بدءا من الساعة السادسة مساء بتوقيت الكويت، ويبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساء، وتبدأ أسعار التذاكر من 25 دينار كويتي.

كان هذا كل شيء عن حفل جورج وسوف القادم في دولة الكويت.