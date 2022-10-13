برنامج حساب المواطن يعلن عن الأوراق المطلوبة لإضافة الأبناء كتابعين للأم الأرملة والمطلقة

أعلن برنامج حساب المواطن لدعم الأسر في المملكة العربية السعودية، عن ضوابط إضافة الأبناء كتابعين للأم المطلقة أو الأرملة والأوراق المطلوبة. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم كل المعلومات التي وردت عن حساب المواطن.

إضافة الأبناء كتابعين في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن، أن إضافة الأبناء كتابعين للأم المطلقة أو الأرملة متاح في حساب المواطن، ولا يتطلب وجود صك الإعالة.

إضافة الأبناء في حساب المواطن في حالة الأم الأرملة

أوضح حساب المواطن أنه يمكن إرفاق الأبناء كتابعين، في حالة كانت الأم أرملة، وذلك بعد تقديم مجموعة من الأوراق تتلخص في:

صك حصر الورثة.

أو شهادة ميلاد التابعين.

أو بطاقة العائلة.

ويتم إرفاق المستندات في حساب المستفيد.

إضافة الأبناء في حالة كانت الأم مطلقة

في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم “مطلقة”، ولم تتم إضافة التابعين من قبل “الأب”؛ يمكن للأم إضافة الأبناء كتابعين من خلال إرفاق شهادة الميلاد، أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم في حسابها داخل حساب المواطن.