تنبيه هام من السفارة السعودية في كوريا الجنوبية لمواطنيها بشأن إجراءات السفر

أصدرت منذ قليل السفارة السعودية بدولة كوريا الجنوبية، بيان هام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث نبهت من خلاله جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى كوريا خلال الفترة القادمة على اتخاذ بعض الإجراءات الهامة، حرصاً منها على تقديم العديد من التسهيلات لمواطنيها من أجل الدخول إلى كوريا دون مشاكل.

سفارة خادم الحرمين في كوريا تنبه مواطنيها

أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في التغريده التي نشرتها، أن جمهورية كوريا الجنوبية قد قامت بتحديث إجراءات الدخول إليها خلال هذه المرحلة، وأن على الراغبين في السفر والدخول إليها، ضرورة الدخول إلى موقع K-ETA من خلال الرابط الرسمي لها عبر الرابط التالي: http://www.k-eta.go.kr.

كما يمكنك تحميل تطبيق K-ETA على جميع الهواتف الذكية الداعمة للتطبيق، وتعبئة البيانات المطلوبة قبل السفر، والصعود للطائرة بـ72 ساعة، ثم بعدها الدخول إلى موقع Q-CODE من خلال الرابط الرسمي للموقع وهو: http://cov19ent.Kdca.go.kr وتعبئة كافة البيانات المطلوبة.

المستندات المطلوبة

وأكدت السفارة السعودية أنه يجب على جميع المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى كوريا الجنوبية، إحضار ما يلي:

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