الشركة السعودية للكهرباء تكشف عن عقوبة عدم سداد فاتورة الكهرباء

يتأخر بعض المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن سداد فواتير الكهرباء وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم معرفة موعد الدفع، وتقدم المملكة عدد من الخدمات التي توفر خدمة معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب الخاص بالمستخدم، ويأتي ذلك تسهيلاً للمواطن حتى يتمكن من معرفة مواعيد الدفع وعدم التأخر حتى لا يتعرض للعقوبة التي تفرضها شركة الكهرباء السعودية.

عقوبة عدم سداد فاتورة الكهرباء

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء عن عقوبة المستفيدين من خدمة الكهرباء والذين يتأخروا عن مواعيد الدفع، حيث أكدت الشركة انه يتم فصل الكهرباء عن المستفيد نهائياً إذا تأخر لمدة ثلاثة أشهر دون دفع الفواتير، كما أنه يتم فصل الكهرباء أيضاً إذا تجاوزت قيمة الفاتورة ألف ريال ولم تسدد في موعدها المحدد، تأتي ذلك العقوبة محاولة لسرعة سداد الفواتير من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة حددت عقوبة التوصيل غير الشرعي للمواطنين التي قد تصل إلى 300 ريال سعودي فقط لا غير، لذلك تقدم الشركة خدمة استعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب حتى لا يتعرض أحد للعقوبة.

وتقدم الشركة السعودية للكهرباء عدد من الخدمات حيث أنها تغطي كافة الأراضي داخل المملكة، وتعتبر الشركة من أكبر الشركات الموجود في الشرق الأوسط وتقدم الخدمات الكهربائية بتقنية عالية الجودة ويبلغ عدد المشتركين في الخدمة أكثر من 10 مليون مشترك من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وتحظى برضاء تام من قبل المستفيدين حيث تقدم الشركة خدمة جيدة بسعر مناسب ومقبول لمعظم المواطنين.