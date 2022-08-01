الدفاع المدني يُحذر من حالة الطقس وسقوط أمطار غزيرة وزخات من البرد على تلك المناطق

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية تحذيراً هاماً، بشأن حالة الطقس في منطقة الرياض خلال الساعات القليلة، حيث أكدت المديرية على أنه قد ورد تنبيه عاجل من المركز الوطني للأرصاد الجوية، يتوقع من خلاله سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022.

طقس اليوم بالمملكة

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية أن حالة الطقس اليوم، سوف يشهد سقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول في الأودية، يصاحبها رياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير.

الدفع المدني يُحذر من الأمطار

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة، من التواجد بأماكن سريان المياه والأودية، وذلك من أجل المحافظة على سلامتهم خلال الساعات القادمة بالتزامن مع توقعات المركز بسقوط الأمطار على الأماكن السابق ذكرها.

أمطار رعدية ورياح نشطة على تلك المناطق

تستمر فرص تكون السحب وسقوط الأمطار الرعدية التي يصاحبها رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على أجزاء المناطق الشرقية، والقصيم والرياض، وكذلك على أجزاء من منطقة الباحة والتي قد يمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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وحذرت المديرية الجميع بضرورة اتباع تعليمات المديرية خلال هذه الفترة، والتي تم نشرها على المواقع الرسمية التابعة لها والعديد من المواقع الرسمية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل المحافظة على أرواح وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.