هذه هي الأسباب والمعلومات المطلوبة، “التأشيرة الإلكترونية” تمنع أكثر من 200 سعودي من الدخول إلى بريطانيا

رُغم قرار المملكة المتحدة بإعفاء المواطنين السعوديين من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول بريطانيا اعتباراً من بداية شهر يونيو الجاري، إلَّا أنَّ دقة المعلومات المطلوبة للحصول على التأشيرة الإلكترونية قد تسبَّبت بمنع أكثر من 200 مسافر سعودي من الدخول إلى بريطانيا.

المعلومات المطلوبة لطلب تأشيرة الدخول الإلكترونية إلى بريطانيا

عند طلب تأشيرة الدخول الإلكترونية إلى بريطانيا، يُطلب من المسافرين السعوديين الكثير من الأمور التفصيلية منها:

تحديد عنوان الإقامة في المملكة المتحدة. ذِكر تفاصيل الرحلة ومواعيد وأوقات الوصول والمغادرة. التقديم لفترة ما بين 3 أشهر إلى 48 ساعة قبل السفر. إصدار فيزا «EVW» لكل شخص يرغب بالسفر بمن في ذلك الأطفال. إذا كان المتقدِّم شخصاً آخر ينوب عن المُسافر، يجب إدخال تفاصيل الاتصال الخاصة به، إضافة إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالمسافر.

أسباب منع الدخول إلى بريطانيا

هذا وقد أفاد عدد من المسافرين السعوديين إلى بريطانيا أنَّ سبب المنع من دخول مطار هيثرو، يعود لأحد الأسباب التالية:

عدم إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق وفقاً لمعلومات جواز السفر. مع الانتباه إلى علامات الترقيم. القيام بمسح رسالة البريد إلكتروني التي تحتوي على رابط تنزيل «EVW» الخاص بالمسافر، حيث يجب طباعة تلك الرسالة أو إظهارها على شاشة الجوال عند الوصول إلى مطار هيثرو. في حال حصول أي تعديل على مسار الرحلة يجب تغيير تفاصيل السفر على EVW الخاص بالمسافرين. في حال المغادرة من أو الوصول إلى مطار أو ميناء أو محطة قطار مختلفة عما هو مخطط له، أو عند الوصول إلى المملكة المتحدة بعد أكثر من 8 ساعات من الموعد المخطط له، سوف يكون هناك حاجة إلى رقم EVW الخاص بالمسافر وتاريخ الميلاد لتغيير البيانات.

كما حذَّرت وكالات سفر من أنَّ المسافرين، الذين تغيرت وجهتهم أو عادوا من مطارات مختلفة، قد تعرضوا لخسائر مالية كبيرة بسبب الجهل والاستهتار بقوانين وأنظمة تعبئه التأشيرة.

حالات لا يسمح لها بالحصول على التأشيرة الإلكترونية

من تم رفض منحهم التأشيرة في وقت سابق عبر السفارة وفق النظام السابق. من كانت لهم سوابق جنائية أدت إلى مغادرتهم أراضي المملكة المتحدة بطلب من السلطات. من تجاوزت مدة بقائهم الفترة المسموح لهم فيها خلال زيارتهم السابقة إلى بريطانيا.

كما يمكن الوصول إلى رابط التقديم على التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة المتحدة، ومعرفة طريقة التقديم عبر الرابط التالي من هنا.