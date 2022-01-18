عاجل| ثلوج وانخفاض الحرارة لـ 5 تحت الصفر وتحذير من يومي الجمعة والسبت بمناطق سعودية

تسيطر أجواء باردة جدًا على العديد من المدن والمحافظات السعودية خلال الأيام الأخيرة، وهو ما دفع المواطنين إلى ارتداء الجواكت والملابس الثقيلة وعدم الخروج من المنازل إلا في الضرورة، بالإضافة إلى تشغيل أجهزة التدفئة، في الوقت الذي أعلن فيه المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات والأيام المقبلة، تزامنًا مع تسجيل محافظة طريق أدنى درجة حرارة منذ بدء الشتاء بواقع 6 درجات مئوية تحت الصفر.

ثلوج وانخفاض الحرارة

وسجلت الكثير من المدن السعودية درجات حرارة بالسالب، تزامنًا مع استمرار موجة البرد التي تضرب الكثير من المناطق حتى نهاية الأسبوع الجاري والتي وصلت إلى حد الصقيع على بعضها، وسط تحذيرات من يومي الجمعة والسبت المقبلية، وصاحبت هذه الموجة تساقط الثلوج على محافظة طريف، وأمطار خفيفة على المحافظات الشمالية من المملكة.

تجمد المياه

ومن المواقف الطريقة التي تم تسجيلها في بعض المناطق المكشوفة بالمناطق الأكثر انخفاضًا لدرجات الحرارة، تجمد أحواض سقيا المواشي من البرد حتى وقت متأخر من صباح اليوم، وهو ما رصدته كاميرات المواطنين التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، في الوقت الذي بدأ الكثير من المواطنين لرفع استعداداتهم للبرد، فشهدت محطات الوقود زحامًا لتعبئة الكيروسين، وسط تخوف من نفاده من المحطات، مع ارتفاع الطلب عليه كونه وسيلة التدفئة.

تحذير من الجمعة والسبت

وفي ظل حالة الصقيع التي تضرب المنطقة الشمالية، حذرت الأرصاد من تواصل انخفاض درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، وسط توقعات بتسجيل العاصمة الرياض -3 و الحدود الشمالية و حائل وشمال المدينة المنورة -5، داعية المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر ومتابعة معلومات الطقس وإرشادات الجهات المختصة.