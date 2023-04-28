ياسمين عز لـ شخصية مجهولة: «كرامتك بلاستيك اطرافها مطاط بتمط على حسب المصلحة»

قامت الاعلامية ياسمين عز، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لشخص ولم تقم بذكر الأسم، وأشارت إلى أنها لا تسعى لخراب البيوت كما يفعل الكثير، وأنها من المُمكن أن تدعس أى شخص من أجل الرجل المصرى “الفرعون الصغير” على حسب ما وصفته.

وكتبت الاعلامية، منشور من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، حيث قالت:ـ “كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك أطرافها مطاط.. بتمط وتنكمش على حسب المصلحة والظروف اللي حواليها”.

وتابعت ياسمين:ـ “مدام بليز كرامتك وقعت منك آخر مرة هناك، وياريت تبعتي عبد مظلوم من عندك يجيبها قبل ما تسيح فى الشمس، وياريت تحكي لينا بالمرة عن قواعد بيات المرأة الأربعين برة بيت جوزها من غير إذنه”.

وواصلت عز وقالت:ـ “سلينا كده فى الأجازة، وده علشان إنتي شطبتي محتوى وبقيتي مُملة.. حتى فى التلقيح برضه مُملة.. بجد زيرو محتوى زيرو أُنوثة، ولكن للأمانة استرجال ليفل الوحش.. ده مش أنا بس أدوس على الفساتين الماركات.. ده أنا أدوس على أى حاجة عشان خاطر الفرعون الصغير، وأنا بعمل ده فى حياتي العادية وبقوله فى العلن”.

وأضافت الاعلامية:ـ “إنما بقى لما يكون فى خرابة بيوت بتبوس الجزم فى السر، وكمان بتعمل فيها مظلومة وتطلع فى العلن تحكي لينا مأساة المرأة الاغريقية.. كده إنتي محتاجة علاج يا مدام.. روحي اتعالجي فى تشوهات نفسية وشياط وغيرة ويأس، وكل ده بدأ يتجلى ويتفشى ويترعرع فى الأنحاء”.

وأنهت ياسمين حديثها وقالت:ـ “وياريت بلاش نشغل اسطوانة المرأة الحديدية، وده علشان المرأة نفسها لو عرفت إنتي إيه هيجيلها صدمة حضارية دماغية، وجربي تحطي اسمي تاني فى تلميحات أوتليقحات، وده علشان كلنا ساعتها هنتفرج.. أنا هدوس على إيه تاني غير الماركات، وبالمرة نحكي الحكايات ونسلي الناس شوية فى الأجازات”.