“الفنانات التائبات ماذا فعلن فى حياتهن الفنية حتى يتوبوا عنها؟”.. وفاء عامر توجه رسالة شديدة اللهجة للفنانات التائبات

تحدثت الفنانة المعروفة وفاء عامر، عن رأيها فى الكثير من المشاكل والقضايا التى تخص الفن بصورة خاصة والمجتمع المصرى بصورة عامة، وتحديداً نظرة الكثير من الناس للفنانات فى ظل ظهور البعض منهن التائبات واللاتى قررن إعتزال الفن والإبتعاد عنه، حيث قالت الفنانة ماذا فعلن فى حياتهن الفنية حتى يتوبوا من الأساس؟.

وصرحت الفنانة من خلال اللقاء الذى جمعها بالاعلامية “شافكى المنيرى”، والتى تقوم بتقديم برنامج “التاسعة”، والذى يذاع من خلال القناة الأُولى المصرية، وقالت:ـ “جميع الفنانات التائبات ماذا فعلن فى حياتهن الفنية حتى يتوبوا عنها؟.. جميعنا نُقدم قيمة للمجتمع المصرى، وعلى سبيل المثال مسلسل (جزيرة غمام) قدم قيمة كبيرة للمجتمع”.

وأكملت وفاء عامر:ـ “وده فى الوقت اللى كان الشيوخ والعلماء والدعاة يتكلمون عن التوبة والرجوع إلى الله، وعلى فكرة إحنا فى كل صلاة بنقول اللهم إغفر لنا وتب علينا وإرحمنا وأنت خير الراحمين، وعلى فكرة أنا حضرت كتير من الدروس والخطب الدينية وده كان فى آواخر التسعينيات، وكان معايا كتير من زميلاتى ومنهن الكثير من عاودن إلى العمل بالفن، ومفيش واحدة منهن طلبت منى إعتزال الفن أو إرتداء الحجاب”.

وأنهت الفنانة قائلة:ـ “أه فى كتير من الدروس والخطب اللى حضرتها فادتنى كتير فى حياتى، ولكن أنا لا أتخذ قرارات سريعة ودايما بفكر كتير قبل ما أخذ القرار، وعلى فكرة الإيمان مكانه القلب وكل فنانة حرة فيما تقرر أو تختار.. فأنت حر ما لم تضر”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة وفاء عامر تحدثت خلال اللقاء عن محمد صلاح وعن مسيرته الكروية، وعن أنها تشبهه كثيراً وعن الأزمات التى مرت بها والتى تشبه كثيراً الأزمات التى مر بها اللاعب، وكيف واجهت تلك الصعاب فى حياتها مثلما فعل صلاح.