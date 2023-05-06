شيرين عبدالوهاب تغازل زوجها: «حسام زي القمر وبيتكسف»

اعلنت الفنانة الجميلة شيرين عبدالوهاب، عن أنها ستقوم بالتعاون مع زوجها الفنان حسام حبيب فى عمل فنى، وأشارت إلى أنها تتعب كثيراً حتى تظهر فى اعمالها بشكل يليق بها، وتغزلت فى زوجها مؤكد بأنه دائماً ما تقوم بمعاكسته.

وأكدت الفنانة، أثناء لقائها ببرنامج “et بالعربى”، على هامش حفل “روائع الموجى”، والذى أُقيم ليلة الخميس الماضى وقالت:ـ “إن شاء الله هنتعاون سوا في عمل فني قريباً، وأكيد علشان نطلع فن جميل فالموضوع هياخد شوية وقت، وإحنا كنا بنتعب عشان نطلع اغاني حلوة تليق بالناس، وتليق بإننا نعمل ده مرة تانية، وتكون جديدة ومختلفة وذات قيمة”.

وخلال اللقاء قامت شيرين، بالتغزل فى زوجها حسام حيث قالت:ـ “زي القمر، وطول النهار عماله أعاكسه، ولكن زي ما الكل عارف إن حسام حبيبي بيتكسف أوي، ويارب يخليك ليا وتفضل جنبي على طول، وحقيقي هو سندي وضهرى وكل حاجة حلوة فى حياتي وكل الناس ليا، ويارب يخليك ليا.. هو أهلي كلهم”.

وجديراً بالذكر، بأن المطربة شيرين عبدالوهاب شاركت ليلة الخميس الماضى، بحفل “روائع الموجى”، والذى أُقيم على مسرح سالم بالعاصمة السعودية “الرياض” برعاية الهيئة العامة للترفيه، وقامت شيرين بغناء ألحان الموسيقار الراحل محمد الموجى “أنا قلبى إليك ميال” للراحلة فايزة أحمد، وأغنية “للصبر حدود” لكوكب الشرق “أم كلثوم”، وسط حالة كبيرة من التفاعل من قِبل الجمهور.

وأحيا الحفل، مجموعة كبيرة من نجوم الغناء على مستوى الوطن العربى هم “عبادى الجوهر، وصابر الرباعى، وأنغام، وزينة عماد، وشيرين عبدالوهاب، وعاصى الحلانى، ومى فاروق، وماجد المهندس”، وأشرف على الحفل فنياً الموسيقار يحيى الموجى، والاوركسترا تحت قيادة الموسيقار وليد فايد.