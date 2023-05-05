شيرين عبدالوهاب بـ 3 اطلالات موفقة فـ الرياض بحفل “روائع الموجى”

عادت المطربة الجميلة شيرين عبدالوهاب، لجمهورها ومُحبيها بعد فترة طويلة من الغياب والأزمات، حيث أنها وعدت الجميع بأنها سوف تعود مرة ثانية كما كانت، وتنسى كل ما حدث لها بالماضى من أزمات.

وشاركت الفنانة، أمس الخميس فى حفل “روائع الموجى” بـ الرياض، وقدمت أغنية “أنا قلبى إليك ميال” للفنانة فايزة أحمد، وأيضاً قدمت “للصبر حدود” لـ كوكب الشرق “أم كلثوم”.

وأطلت الفنانة شيرين، منذ أن سافرت إلى الرياض بأكثر من إطلالة ظهرت فيها بأنها تمكنت من خسارة وزنها فى الفترة القليلة الماضية، وأكد الكثير على أن اختيارتها للفساتين كانت موفقة.

حيث أنها ظهرت فى سهرة خاصة قبل الحفل، بفستان من تصميم “عز الدين علايا ALAIA”، باللون الأسود ومليئ بالنقاط الصفراء من خامة الحرير، ويوجد فى منطقة الوسط حزام جلدى عريض، ويصل سعر الفستان إلى نحو 130 ألف جنيه مصرى، وتركت شيرين شعرها منسدلاً، وأضافت بعض المكياج الخفيف وأحمر شفاه باللون الأحمر، الأمر الذى زاد من جمالها.

ومن بعدها أطلت الفنانة شيرين، بفستان آخر من “لويس فويتون” ويوجد به حزام على الخصر، وكان الفستان مناسب لها، ويصل سعره إلى نحو 47 ألف جنيه.

وأما عن فستان الحفل، فقد اختارته باللون الأسود وهو أيضاً اختيار موفق يُخفى أى زيادة فى الوزن، وهو من تصميم يوسف الجسمى “جيسميكو”، حيث جاء بتصميم درابيهات من تحت الصدر لأعلى الفخذ، وأكمامه واسعة وطويلة من الشيفون.

ومن جانبه، فقد بدأ الحفل بفقرة للمطرب الرائع صابر الرباعى والذى قدم أغنية “جبار”، ومن بعده صعدت المطربة الجميلة أنغام لتُقدم “صافينى مرة”، ومن بعدها الفنانة الشابة زينة عماد لتقدم “ياما القمر على الباب”، وتأتى بعدها مى فاروق وتُغنى “اسأل روحك”، وتليها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حيث قدمت “أنا قلبى إليك ميال”، ويأتى المطرب عبادى الجوهر ويُقدم “كامل الأوصاف”، ويأتى من بعده الفنان ماجد المهندس ويُغنى “أكدب عليك”.