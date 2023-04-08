ريهام عبدالغفور عن السوشيال ميديا: «شر لا بد منه»

كشفت الفنانة الجميلة ريهام عبدالغفور، عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية، وتحدثت عن والدة زوجها والتى غيرت كثيراً من طريقة تفكيرها، وأنها جعلتها تنظر إلى الدين بنظرة مُتسامحة، وتحدثت أيضاً عن السوشيال ميديا.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “طريق تالت”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية إيناس سلامة الشوف، والذى يُذاع من خلال إذاعة “راديو إنرجى 92.1″، وقالت:ـ “حماتي من أكتر الشخصيات اللى خلتني أغير طريقة تفكيري، وبقيت بتعامل فى أمور الدين بنظرة مُتسامحة، وأن الأساس فى الدين هو المعاملة، وتأدية العبادات تكون بدافع الحب فى ربنا”.

وأضافت ريهام:ـ “وحقيقي أى تجربة فى الحياة بتعلم وتفرق سواء الامومة أو الجواز أو الطلاق أو الفشل أو النجاح، وكل دى حاجات بتغير فينا على حسب كل شخصية، وعلى حسب طريقة استقباله”.

وتابعت الفنانة:ـ “وأنا خلفت ابني الكبير وأنا فى سن صغير، ومن ساعتها العلاقة بينا بقت صحوبية، وأنا دايماً بسمع لرأية عشان هم مُتطور عنى، والاولاد عموماً بيعلمونا إن الولاية ليهم وبيبعدونا عن الأنانية، وإحنا بنعتقد إننا هنمشي طريق تانى غير طريق أهالينا، ولكن فى النهاية بنلاقى نفسنا زيهم، وأنا زمان كنت بعتب على والدتي بسبب خوفها علينا، ولكن دلوقتي بقيت بخاف على عيالي أكتر منها، وبجد اتعلمت من والدي الصبر والرضا والهدوء”.

وأما عن السوشيال ميديا علقت ريهام وقالت:ـ “شر لا بد منه، ومش بحبها ولكن اتعودت عليها، وده علشان وقت الشغل بتابع ردود الأفعال فى بعض الأحيان، وأحيان تانية بشيل الفيشة وأبعد، وحقيقي علمتني التبلد من كتر التدخل فى خصوصيات الغير”.

وأما عن عملها بالفن، قالت:ـ “بجد شغلتنا مُتعبة للاعصاب، ولازم طول الوقت تشكي فى نفسك، وده علشان الثقة الزائدة مش هتخليكي تطلعي أحسن ما عندك، والاحساس فيها بيكون زيادة، وعلى طول ببقى قلقانة ومضغوطة وعايشة فى توتر، وكل ده غلط بس بيخليني أقدم أحسن ما عندي”.