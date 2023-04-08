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علا غانم: طليقي اختلس من شركتي 450 ألف دولار وتصريحاتي مع لميس الحديدي كلها كذب

محمود الشريف

كشفت الممثلة علا غانم عن تفاصيل وأسرار الأزمة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة من قبل طليقها، وذلك خلال حلقة اليوم السبت من برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة والذي يعرض يومياً على شاشة قناتي المحور والنهار طوال شهر رمضان المبارك والذي يكشف عن خبايا وأسرار النجوم.

علا غانم: طليقي اختلس من شركتي 450 ألف دولار وتصريحاتي مع لميس الحديدي كلها كذب

وخلال اللقاء قالت علا غانم أنها حاولت أكثر من مرة أن تطلب الطلاق من زوجها خلال الست سنوات الأخيرة قبل أن تقوم برفع قضية خلع في المحاكم المصرية، حتى أنني عرضت عليه نصف ثروتي ولكنه لم يوافق، لأنه كان يعمل لدي وكنت أعطيه راتب شهري، حتي اكتشفت أن قام باختلاس مبلغ 450 ألف دولار من الشركة على دفعتين الأولى في شهر أكتوبر الماضي والثانية في نهاية شهر نوفمبر.

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وبخصوص تصريحاتها السابقة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة والذي يعرض على قناة أون، وقالت أن كل تصريحاتي مع لميس الحديدي كذب والتي قالت خلالها أنها تحبه وتخاف عليه، وأضافت أنها في هذا التوقيت كانت تريد الطلاق ولكنها لم تكن تريد أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه وكانت تريد أن يتم الطلاق بهدوء.

وأضافت أنها كانت تقول مل يرضي الجمهور وحفاضاً على الشكل الخارجي ولكن أعترف أني كنت أكذب، وتابعت كنت متواجدة في مصر منذ أكتوبر الماضي ولم يشعر أحد بوجودي ولم أخبر أحد بما أمر به من مشاكل.

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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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