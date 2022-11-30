لبلبة.. عن سر رشاقتها بقالي 23 سنة عايشة على الجبن والخضار وبعمل بوتكس

ظهرت الممثلة المصرية لبلبة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون، وخلال حديثها عن أعمالها الفنية وعن الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي، وتحدثت ردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن سر رشاقتها وأوضحت أنها تعيش على الأجبان والخضروات منذ ما يقرب من 23 عاما.

وأضافت أنها أحيانا كثيرة تحرم نفسها من أطعمة معينة لتتفادى زيادة وزنها حتى تكون على أتم استعداد لتقديم الأدوار المطلوبة منها، وأضافت أنها تحب الفول والفلافل بشكل كبير، كما أوضحت أنها أحيانا كثيرة تستعين بالبوتكس في أدوارها.

ها ويذكر أن الممثلة لبلبة احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها الخامس والسبعين، ومع ذلك فهي لا ترى أي حرج في استخدام البوتكس، وقالت إنها إذا كانت ترى أن الدور يستلزم بوتكس كتجسيد شخصية سيدة أرستقراطية تقوم بعمل البوتكس لرفع الحواجب، أم إذا كان الدور لشخصية عادية فأكون بطبيعتي، وأشارت إلى أنه هناك العديد من البنات في الخامسة والعشرين تفعل ذلك.