لبلبة عن مشاهد «القُبل» مع عادل إمام :«والدتي اعترضت عليها وكنت لسه صغيرة وقتها»

أثارت الفنانة الجميلة لبلبة، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها عن أن والدتها كانت دائماً ما تعترض على مشاهد القبلات فى الأفلام، وخصوصاً مع الفنان عادل إمام فى أغلب الأفلام التى جمعتها سوياً.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “كلمة أخيرة”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية لميس الحديدى، والذى يُذاع عبر فضائية “on”، وعلقت قائلة:ـ “والدتى كانت بتعرض على طول على مشاهد القبلات بينى وبين الزعيم عادل إمام فى الأفلام اللى عملناها مع بعض، وأنا ساعتها كنت صغيرة بالإضافة إن فى أغلب الأفلام اللى جمعتنا مع بعض كنا متزوجين، وإزاى عريس وعروسة مش هيحضنوا بعض، فكان السيناريو طبيعى زوج وزوجته، ولكن فى فيلم (الخط) كنا مش متجوزين فمكنش فيه حاجة خارجة، وعادل إمام لم يُقبلنى ولا مرة فى الفيلم”.

وحينما سؤلت عن أسباب إرتدائها لملابس شبه عارية، وتكشف أجزاء كبيرة من الجسد فى أغلب أفلامها قالت:ـ “الموضة ساعتها كانت كده.. كان المينى جيب، وده كان عادى جداً وقتها، وعلشان كده مكنش فى حد بيعلق على ملابس الفنانات وقتها”.

وفى نهاية الحوار رفضت الفنانة لبلبة، الكشف عن أسباب انفصالها عن الفنان حسن يوسف، وأشارت على أنه الآن مُتزوج ولا يجب الكلام فى مثل تلك الأمور، وأوضحت بأن الزواج والطلاق نصيب ولكن هذا الانفصال سبب لها صدمة كبيرة، حيث أنها كانت متزوجة منه فى سن الـ 17 عام وحينما أتمت الـ 24 عام انفصلت عنه، ومن ساعتها لم تُفكر مطلقاُ فى الزواج وإكتفت بقول كلمتين:ـ “كبرنا بقا”.