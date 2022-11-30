لبلبة عن سر جمالها حتى الآن: ربنا يخلى البوتوكس مش بطال

أثارت الفنانة الجميلة لبلبة، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن كشفت عن سبب رشاقتها حتى الآن، وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بكونها إنسانة نباتية منذ ما يقرب من 23 عاماً.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “كلمة أخيرة”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية لميس الحديدى، والذى يُذاع من خلال فضائية “on”، على أنها تعيش منذ فترة كبيرة على الخضروات والجبن، وأنها تُحب كثيراً الفول والطعمية ودائماً ما تفكر فيهما.

وعلقت الفنانة قائلة:ـ “أنا عايشة على الجبن والخضار، وكمان بحب الفول والطعمية لدرجة رهيبة، وأنا بحافظ على رشاقتى وبعمل ده علشان أكون جاهزة فى أى وقت لتقديم أى عمل فنى، وأنا شايفة إن الموضوع بسيط أوى”.

وأكدت لبلبة، على أنها من وقت لآخر تقوم بحقن وجهها بالبوتوكس، وأوضحت أنها تستعين به على حسب طبيعة الدور الذى تقوم به، وعلقت قائلة:ـ “بعمل بوتوكس من وقت لآخر على حسب طبيعة الدور اللى هقدمة، ولو الدور سيدة ارستقراطية وشايفة نفسها شوية بروح ضربة حقنتين بوتوكس يخلوا الحواجب تطلع لفوق، ولو الدور ست غلبانة وشقيانة كل حاجة تفضل زى ما هى، وبجد ربنا يخلى البوتوكس مش بطال، وكمان البنات اللى عندهم 25 سنة بقوا بيعملوه”.

وحينما سؤلت الفنانة، عن الأدوار التى تُحب أن تقوم بها قالت:ـ “لسه جوايا حاجات كتير أتمنى إنى أعملها.. عاوزة أعمل حاجة لذوى الهمم، وكمان معملتش أدوار شريرة ونفسى أعملها، وبتمنى من ربنا يبعتلى حد زى عاطف الطيب علشان يكتشفنى من جديد، واللى كان بيروح دايس على حتة عندى محدش خد باله منها”.

وجديراً بالذكر، بأن لبلبة تم تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44 برئاسة الفنان حسين فهمى، والذى انتهى منذ أيام، وذلك بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر تقديراً لها على مسيرتها الفنية.