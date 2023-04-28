هجوم عنيف من حلا شيحة على بعض مُتابعيها: «بلاش تكهنات واللي مش حابب صفحتي يطلع منها»

قامت المعتزلة حلا شيحة، بالتعبير عن حبها الشديد لجمهورها الجبيب، ووجهت رسالة شكر لهم على دعمهم لها خلال الفترة الماضية، بعد أزمتها الأخيرة.

وقامت المعتزلة، بنشر مجموعة كبيرة من رسائل وتعليقات حمهورها ومُحبيها لها، وذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، وعلقت قائلة:ـ “الحمد لله جمهوري اللي بيحبني، وحقيقي حب الناس نعمة كبيرة، وده علشان اليومين دول بقى في ناس على السوشيال ميديا بيحبوا ينشروا طاقتهم السلبية، ومنتشرين على مواقع التواصل الاجتماعى بكلام ملوش أي أساس، وكمان مش وراهم حاجة غير الحكم علينا والتكهنات وبس”.

وتابعت حلا:ـ “ياريت تقرأوا اللي قاله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنه قال إيه عن الغيبة والنميمة وكفاية لحد كده، واللي مش عاجبه يبقى على صفحتي يطلع منها ويسكت، وياريت يخليه فى حاله وخلوا ظنونكم دي لنفسكم”.

ومن جانبها، فقد قامت حلا شيحة منذ قليل بإحياء ذكرى ميلاد الراحل نور الشريف، حيث قامت بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الرسمى على “انستجرام”، وعلقت على الصورة وقالت:ـ “فى ذكرى ميلاد الراحل نور الشريف.. ممكن ندعيله قبل غروب الشمس، وياريت تكون دعوة حلوة توصله وتفرحة.. حقيقي مكنش في حد في أدبه وأخلاقه ربنا يرحمه”.

وجديراً بالذكر، فإن المعتزلة حلا شيحة قد قامت بتوجيه رسالة مجهولة بعد خلعها الحجاب، الأمر الذى تسبب فى تعرضها لموجة من الانتقادات، حيث قالت:ـ “أنا زي أي إمرأة أُفضل عدم الكلام فى الوقت الحالي، ولكني من المؤكد أني سأتكلم فى الوقت المناسب، وكل امرأة عليها التأكد من أنها ليست الوحيدة فى الشعور الذى تعيشه، وكل النضالات التى تُقدمها واحدة”.