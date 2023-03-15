حلا شيحة من جديد: «السر الوحيد اللى محدش يعرفه غيرك علاقتك بربك»

قامت الفنانة الجميلة حلا شيحة، والتى أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، بتوجيه رسالة جديدة لجمهورها ومُحبيها، وذلك من خلال خاصية “الأستورى” عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وكتبت الفنانة فى الرسالة:ـ “السر الوحيد اللى مش هيعرفه حد غيرك هو علاقتك بربك، فلا يغرك المادحون ولا يضرك القادحون”، وأنهت الفنانة رسالتها بالأية القرآنية:ـ “بل الإنسان على نفسه بصيرة”.

ومن جانبها، قد شاركت حلا شيحة جمهورها ومتابعيها على “انستجرام”، منذ عدة أيام فى أحدث ظهور لها بأحد المطاعم فى كندا، وجاء الأمر بعد أن استمرت الفنانة فى إثارة الجدل بعد ظهورها دون الحجاب مرة أُخرى، وكذلك نشرها للكثير من الصور بدون الحجاب، وأيضاً تداول الكثير من الأخبار حول انفصالها عن زوجها الداعية الاسلامى المعروف معز مسعود.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة المعتزلة حلا شيحة عادت للعمل مرة ثانية بالفن ، بعد غياب دام نحو 13 عام، حيث شاركت فى المسلسل الشهير “زالزال”، بجانب الفنان محمد رمضان، والذى تم عرضه فى عام 2019، وفى عام 2020 قدمت مسلسل بعنوان “خيانة عهد” بجانب الفنانة يسرا، وكان آخر ما قدمته فيلم بعنوان “مش أنا” بجانب الفنان تامر حسنى، ومن بعده أعلنت إعتزالها الفن مرة ثانية وارتدت الحجاب، قبل أن تعود مرة ثانية وتظهر بدون الحجاب وتثير الجدل من جديد.