فيزا أذربيجان للإماراتيين 2019 l طريقة استخراج تاشيرة من مطار باكو

كانت في السنوات السابقة حدثت ظاهرة غريبة بعض الشيء حيث كان يصعب استخراج فيزا أذربيجان للإماراتيين ، الذين يريدون الذهاب إلى أذربيجان بهدف السياحة و اكتشاف الاماكن السياحية والأثرية والثقافية والحضارية في هذا البلد، او زياره احد المقيمين او الاصدقاء هناك، او من أسباب أخرى غير معلن عنها، في نهاية المطاف كان من الصعب الذهاب دون استخراج فيزا مسبقة من أحد مطارات أذربيجان واشهرها مطار باكو مطار العاصمة، قبل أن تحدث في الامور امور وتتغير أحداث والمعطيات واتفق البلدان على بعض الشروط والبنود سوف نتعرف عليها سويا في هذا المقال

فيزا أذربيجان للإماراتيين

تأشيرة أذربيجان، منذ عام 2015م أصبح الحصول على فيزا أذربيجان للإماراتيين بعد الوصول إلى المطارات بأذربيجان، وكان الحصول على الفيزا يتم قبل السفر إلى أذربيجان، ولكن قرب العلاقات بين البلدين سهل هذا الأمر، فلا يلزم الحصول على التأشيرة قبل السفر، كما أصبح الحصول على الفيزا إلكترونياً بمنتهى السهولة.

الحصول على فيزا أذربيجان للإماراتيين

في خطوة من جانب الحكومة الأذربيجانية لتحسين السياحة في البلاد فتحت السفر إليها لمواطني الدول الخليجية كالسعودية والإمارات بدون فيزا، وعلى المسافر الحصول على الفيزا بعد الوصول إلى مطار باكو أو غيره من المطارات بأذربيجان.

ومما زاد من المسافرين العرب المسلمين إليها أنها دولة إسلامية مؤثرة في الحضارة الإسلامية، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من السياح العرب وخاصة الخليجيين، فخفضت سعر الحصول على الفيزا من 50 دولار إلى 20 دولار، وأصبحت فيزا عند الوصول بدلاً من الفيزا المسبقة.

يمكن الحصول على الفيزا إلى أذربيجان بمجرد الضغط على الزر، لأن الحصول عليها يتم إلكترونياً للإماراتيين بدون بذل المجهود أو ضياع الوقت، وبذلك يوفر السائح الانتظار في المطار بعد الوصول إلى أذربيجان للحصول على الفيزا، لأنه يحصل عليها إلكترونياً

قبل السفر من خلال نظام أصان فيزا، مدتها 30 يوم وتوجد فترة صلاحية تأشيرة مدتها 90 يوم لابد من الحصول على الفيزا إلكترونياً للإماراتيين قبل السفر بنحو 10 أيام على الأكثر، وفي حالة طلب الحصول على فيزا سريعة فلابد من دفع رسوم إضافية.

خطوات الحصول على فيزا أذربيجان للإماراتيين

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للحصول على تأشيرة أذربيجان للسائح الخليجي، وهو من المواقع التي تدعم اللغة العربية مما يسهل إتباع الخطوات.