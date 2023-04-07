إعلامي يكشف حقيقة شائعة زواجه من الراحلة شيرين الطحان

نفى الاعلامى المعروف عصام يوسف، الشائعات التى تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، حول حقيقة زواجه من الفنانة والاعلامية الراحلة شيرين الطحان، والتى رحلت عن عالمنا اليوم فى الساعات الأولى من الصباح، وأشار إلى أنه لا يعرفها ولم يُقابها فى حياته.

وأكد الاعلامى، من خلال تصريحات له مع القاهرة 24 وقال:ـ “أولاً أنا معرفهاش أصلاً، ولا عمرى قابلتها فى حياتي، والبقاء لله فى الفقيدة الفنانة، ولكن لازم نتحرى الدقة فى المعلومات قبل ما نفكر نكتب أى خبر، وده علشان أنا فعلاً معرفهاش على المستوى الشخصي وعمري ما قابلتها”.

وأضاف عصام:ـ “وحقيقي الكلام ده ممكن يأذيها ويضر ولادها واسرتها، وهى دلوقتى مش موجودة عشان ترد عن نفسها، وربنا يرحمها وعمرى ما شفتها فى حياتى، وبجد دى فرصة علشان الناس تعرف السوشيال ميديا والصفحات الاخبارية الصفرا، واللى مش بتتحرى الدقة قبل ما تنشر أى خبر”.

ومن جانبها، فقد رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة الاعلامية والفنانة شيرين الطحان، وذلك بعد معانتها مع مرض السرطان، حيث حرص نقيب المُمثلين الدكتور أشرف زكى وكذلك الفنان محمد محمود، على حضور صلاة الجنازة، والتى أُقيمت بمسجد فاطمة الشربتلى بمنطقة التجمع الخامس.

وجديراً بالذكر، بأن عصام يوسف روائى وسيناريست وكاتب مصرى، وولد فى القاهرة وعاش بها، وتخرج من جامعة القاهرة قسم اللغة الانجليزية، ووالده الكاتب المعروف عبدالتواب يوسف ووالدتها رئيسة تحرير مجلة سمير للأطفال نتيلة راشد، وقام عصام بتأليف روايتين هما “ربع جرام، و2 ضباط”، ويعدا من أكثر الروايات مبيعاً على مستوى مصر، وقام أيضاً بتأليف مسلسل “ذهاب وعودة” قى عام 2015، ويقوم حالياً بتقديم البرنامج الشهير “العباقرة”.