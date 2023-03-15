لا يعرف الحب حدودًا، ولكن يبدو أن المال أصبح عاملاً محددًا رئيسيًا في العلاقات في العصر الحديث.

في حين أنه من المفهوم أن تلعب الموارد المالية دورًا مهمًا في حياتنا، فلا ينبغي لنا أن ندعها تملي مسار رحلاتنا الرومانسية.

تتناول هذه المقالة أهمية فصل الحب عن المال وعواقب المساواة بين الاثنين.

هل الحب صفقة تجارية؟

أوضحت الكاتبة “عزة عادل العمرووسي” قصة شاب في عرض خطبة على صديقته بميزانية محدودة بسبب الضغوط المجتمعية المترتبة على إنفاق ثروة على خواتم الخطبة، ولكن سخرت منه عائلة خطيبته ورفضته لعدم قدرته على توفير الكمية المتوقعة من الذهب.

شاب بيحكي وبيقول كنت في كلية طب ولسه طالب فحبيت بنت وقررت أخطبها بس وإحنا بنتفق قولتلهم مش في مقدرتي أجيب دهب فوق 15 ألف… Posted by ‎عزة عادل العمرووسي‎ on Tuesday, 14 March 2023

والحقيقة المحزنة هي أن العديد من العائلات تستخدم بناتها كوسيلة لاكتساب الثروة والمكانة، وتحويل الحب إلى صفقة تجارية.

هذه العقلية لا تقلل من قيمة رباط الزواج المقدس فحسب، بل تضع أيضًا توقعات غير واقعية يمكن أن تؤدي إلى خيبة الأمل والحزن.

التكلفة الباهظة للحب: هل يستحق ذلك؟

حان الوقت لتغيير وجهة نظرنا وإدراك أن الحب ليس شيئًا يمكن شراؤه أو بيعه بل هو عاطفة تتجاوز الممتلكات المادية وتتحمل على الرغم من الصعوبات المالية.

يجب استبدال الهوس بحفلات الزفاف الباهظة والمهور المكلفة بالتركيز على بناء علاقات قوية وذات مغزى مبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم.

هل المال يحدد مصير العلاقة؟

يمكن للضغط لمواكبة المعايير المجتمعية أن يضع ضغطًا هائلاً على الأزواج، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية.

يمكن أن يؤدي توقع إنفاق مبالغ باهظة من المال على حفلات الزفاف وشهر العسل وغيرها من المناسبات الاحتفالية إلى استمرار الديون وعدم الاستقرار المالي.

يحتاج الأزواج إلى التواصل بصراحة وصدق بشأن أوضاعهم المالية والعمل معًا لإيجاد حلول تناسب كلا الطرفين.

معضلة المهر: هل نبيع بناتنا بالذهب؟

علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن الحب ليس استثمارًا لمرة واحدة.

تتطلب العلاقات جهدًا مستمرًا وحلول وسط والتزام.

التركيز فقط على المكاسب المالية يمكن أن يعمينا عن إدراك القيمة الحقيقية لشركائنا ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى الشعور بالوحدة وعدم الرضا.

العثور على الحب الحقيقي

في الختام، حان الوقت للتحرر من قيود المادية واحتضان الجوهر الحقيقي للحب

دعنا نتوقف عن مساواة الحب بالمال ونبدأ في تقييم علاقاتنا من أجل الفرح والرفقة والدعم الذي تجلبه.

دعونا نركز على بناء علاقات قوية وذات مغزى لا تستند إلى مكاسب مالية بل على الاحترام المتبادل والحب والتفاهم.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك