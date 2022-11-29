السيسي يوجه برفع كفاءة الخدمات وإعادة تطوير الأحياء السكنية في القاهرة والإسكندرية

بعد نجاح مؤتمر المناخ COP 27 الذي أُقيم في شرم الشيخ، وجه السيسي اليوم بإعادة تطوير الأحياء السكنية في محافظتي الإسكندرية والقاهرة الكبرى.

اجتماع متابعة الموقف الإنشائي والتنفيذي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ومن ثم صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا الاجتماع قد تناول متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الإحياء في محافظتي الإسكندرية والقاهرة.

كذلك قد عرض المستجدات التي حدثت في عدد من الأحياء السكنية داخل القاهرة الكبرى وبالأخص حي عين شمس والسلام وشرق القاهرة المطرية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة منطقة غرب محافظة الإسكندرية ومنطقة غيط العنب، فهذا الاجتماع جاء استمرارًا لجهود الدولة وتجاربها خلال السنوات الماضية في مجال التطوير العمراني.

من الجدير بالذكر أن منظومة الخدمات المتكاملة وكل ما يتعلق بها هو ضمن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة هذه المناطق، وبجانب رفع كفاءة البنية التحتية من الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وأعمال الإنارة والرصف والتنسيق الحضاري والتشجير.

كما وجه الرئيس السيسي بضرورة تعزيز الجهود اللازمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في كلا من الإسكندرية والقاهرة وذلك في إطار نهج الدولة الاستراتيجي الخاص بتطوير الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية ورفع كفاءة الخدمات وتحديث المرافق مما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير حياتهم إلى الأفضل.