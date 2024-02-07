“الناس قاعدة تشوه نفسها”.. دومينيك حوراني عن رأيها بـ عمليات التجميل: «الدكاترة بتوع التجميل جزارين»

كشفت الفنانة الجميلة دومينيك حوراني، رأيها بعمليات التجميل والتي تقوم بها العديد من السيدات في الوقت الحالي، وأشارت بأنها لا تنصح أحد أن يقوم بإجراء مثل هذا النوع من العمليات، وقالت بأن الأمر مخيف جداً.

صور مجمعة للفنانة دومينيك حوراني من بوابة "دريم بوكس"، وصورة لها من موقع "أنثى"، وصورة لها من حسابها الرسمي على "إكس"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحاتها مع “القاهرة 24” على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم “دوريلة”، والذي أُقيم ليلة أمس، موضحة: “أنا مش بحب خالص عمليات التجميل وبخاف منها أوي، وأنا من فترة دخلت أشوف عمليات التجميل بحكم شغلي وتسويق لعيادات تجميل وأطباء غاية في الأهمية من أمريكا، وحقيقي الأمر مخيف ومُفزع”.

وواصلت دومينيك حوراني: “ومن ساعتها وأنا أخدت قرار إني معملش العمليات دي مهما حصل، وده علشان غرفة الجراحة حاجة صعبة وخطيرة جداً، وبجد بقول للسيدات محدش يفكر في التجميل.. الناس قاعدة تشوه في نفسها، وده لأن الأطباء بتوع التجميل جزارين.. ياريت الناس تخاف منهم”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة دومينيك حوراني أعربت مؤخراً عن استيائها من إنتقاد البعض لها، حيث قالت خلال تصريحات لها مع “القاهرة 24”: “الجمهور شايف إني جريئة وأنا مش كده، وده لأني الحمد لله ناس كتيرة بتحبني، ولو في حد شايفني جريئة شوية مش مشكلتي، وده علشان في بعض من الناس قاعدين ورا الشاشة والسوشيال ميديا بينتقدوا الفنانين وبس”.

وتابعت: “وأنا في الأول كنت بزعل جداً، وخصوصاً لما كان أهلي بيقرؤوا الكلام ده، ولكن بعد فترة إتعودت على كده، وده لأن الناس كلها بتكتب حاجات ودي مشكلتهم، ولكن في حوالي 90% من الناس بيكتبوا كلام كويس، ومن ساعتها أنا بقيت أقرأ الكويس وأشكر الناس وخلاص، والعمل لو منجحش محدش هيشتم ويتكلم عني بصورة مش كويسة”.