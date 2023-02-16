دومينيك حوراني: الراجل النكدي في ثانية أخليه يفك

حلت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، ضيفة على الإعلامي سعيد جميل، في أحدث حلقات برنامجه “أنا سعيد” الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس”.

وأثارت دومينيك، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال الحلقة، حيث كشفت عن طريقة تعاملها مع الرجل النكدي، قائلة: “الراجل النكدي هدلعه وفي ثانية أخليه يفك”.

وأضافت دومينيك، في الحلقة التي عرضت منذ ساعات وأثارت ضجة كبيرة: “الراجل أصلًا محتاج دلع وحنان وخلاص.. الكتالوج بتاعه سهل جدًا”.

وكانت الفنانة دومينيك حوراني، قد أثارت جدلًا واسعًا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 44 الذي أقيم في نوفمبر الماضي، حيث كسرت قواعد الدريس كود، التي وضعها الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، وارتدت فستانًا مفتوحًا ومكشوف الظهر، مما عرضها للانتقادات الشديدة.

دومينيك حوراني، هي مغنية لبنانية، ولدت في 7 أغسطس 1985، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وعمرها حاليًا (37 سنة) بدأت مشوارها الفني في عام 2006، من خلال الغناء باللهجتين المصرية والسورية.

عملت دومينيك، في مجال عرض الأزياء قبل اتجاهها للغناء والتمثيل، وتزوجت في 2007 من علي رضا الماس، وانجبت منه ابنتها الوحيدة (ديلارا).