“كنت بدعي ربنا إنه ياخدني أنا وبناتي مع بعض”.. شيرين عبدالوهاب: «أغلب الوقت كنت بسأل ربنا أنا عايشة ليه؟»

كشفت الفنانة الجميلة شيرين عبدالوهاب، كواليس من حياتها الفنية والشخصية، وأكدت بأنها حاولت الإنتحار عدة مرات خلال مراحل حياتها، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لها الحياة مرة أخرى، على حسب تصريحاتها.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحاتها مع “القاهرة 24”: “أكتر من مرة فكرت وحاولت الإنتحار، ودي مش مرة واحدة خلال مختلف مراحل حياتي، وبجد أنا جربت كل الوسائل والطرق علشان أموت، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد عكس ذلك وكتب لي النجاة.. أكتر من مرة تناولت كميات كبيرة من أشياء عديدة تساهم بشكل كبير على عدم التنفس، وكان سهل جداً إن الحاجات دي تتسبب في وفاتي أثناء النوم، والحمد لله ده محصلش”.

وواصلت شيرين: “وللأسف الشديد تملك مني شعور الرغبة في إنهاء حياتي لفترة طويلة، وأغلب الوقت قبل ما أنام كنت بقول لنفسي مش عاوزه أصحى، وكنت بتكلم مع ربنا وأسأله عن الحكمة في أن أظل على قيد الحياة برغم كل محاولاتي لكي أموت”.

وحينما سؤلت، عن رغبتها في أن يتوفاها الله في وقت من الأوقات مع بناتها في آن واحد، ردت: “حقيقي طول الوقت كنت بدعي ربنا إنه ياخدني أنا وبناتي مع بعض علشان مسبهمش لوحدهم في هذه الحياة، وطبعاً في فرق كبير إني أتناول المخدرات من أجل أهوائي الشخصية، وإني أخدها علشان أموت”.

وجديراً بالذكر، بأن المطربة شيرين عبدالوهاب طُرح لها مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “الدهب”، وحققت الفنانة الكثير من النجاح من خلال العمل، بعدما قدمتها على طريقة الـ “سنجل” على فترات زمنية محددة، حتى تتمكن من تعويض فترة غيابها الطويلة، والأغنية كلمات الشاعر تامر حسين وتوزيع مدين ومُوزع موسيقى توما.