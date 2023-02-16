دومينيك حوراني: الراجل المصري عسل وبيوصل الست للي هي عايزاه

استضاف الإعلامي سعيد جميل، في أحدث حلقات برنامجه “أنا سعيد” الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس”، الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني.

وهي الحلقة التي كشفت فيها دومينيك حوراني، الكثير من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية، وأثارت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا بسبب التصريحات التي أدلت بها.

وتغزلت دومينيك، في الرجل المصري قائلة: “الراجل المصري عسل وبيقول كلام زي الفل.. بيرفع من شأن الست وبيعليها وبيساعدها وبيوصلها للي هي عايزاه”.

وعن رأيها في الرجل الذي يتزوج من سيدتين في نفس الوقت، قالت دومينيك: “هيبقى نصاب وفيه حاجة طبيعية.. وهيعلن إفلاسه قريب.. ومش هيبات في البيت.. هي واحدة كفاية مش عارفة بيجيب الهم لنفسه ليه؟”.

وكانت الفنانة دومينيك حوراني، قد أثارت جدلًا واسعًا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 44 الذي أقيم في نوفمبر الماضي، حيث كسرت قواعد الدريس كود، التي وضعها الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، وارتدت فستانًا مفتوحًا ومكشوف الظهر، مما عرضها للانتقادات الشديدة.

دومينيك حوراني، هي مغنية لبنانية، ولدت في 7 أغسطس 1985، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وعمرها حاليًا (37 سنة) بدأت مشوارها الفني في عام 2006، من خلال الغناء باللهجتين المصرية والسورية.

عملت دومينيك، في مجال عرض الأزياء قبل اتجاهها للغناء والتمثيل، وتزوجت في 2007 من علي رضا الماس، وانجبت منه ابنتها الوحيدة (ديلارا).