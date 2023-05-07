أول تعليق من بسمة وهبة على أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

خلال الساعات القليلة الماضية تصدرت أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تقديمها بلاغ ضده بعد طردها من منزل الزوجية نتيجة خلافات أسرية بينهما، والتي قال والدها في مداخلة هاتفية مع ريهام سعيد عبر قناة الشمس أن هذه الخلافات منذ شهر رمضان، وهو الأمر الذي ربطه البعض بظهورهما في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة خلال إحدى الحلقات التي أثارت حالة من الجدل خلال شهر رمضان.

وخلال منشور لبسمة وهبة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتبت تعليقاً على الصورة التي جمعتهم سوياً قالت فيه “نتمنى لكل زوجين دوام الحال بالمودة وعدم إفشاء أسرار البيوت، ونتمنى إن الصورة دي ترجع تاني، حسن طيب وريم طيبة”.

هذا ومن الجدير بالذكر أن حسن شاكوش أيضاً قام بالرد على اتهام زوجته له بالاستيلاء على قائمة المنقولات الزوجية، وإيصال الأمانة بقيمة المهر، وذلك كما جاء في البلاغ التي قدمته إلى قسم شرطة أكتوبر منذ يومين، كما علق أيضاً والدريم وقال أنه سوف يكشف التفاصيل كاملة للصحافة والإعلام يوم الثلاثاء القادم، وذلك أثناء مداخلته في برنامج صبايا الشمس مع الإعلامية ريهام سعيد.