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“مش مسامحك يا محمد فؤاد” بسمة وهبة تنهار من البكاء وتترك الاستوديو بعد غناء محمد فؤاد..فيديو

محمود الشريف

خلال حلقة الخميس الخامس عشر من شهر رمضان من برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور خلال شهر رمضان، شهدت الحلقة انهيار وتأثر الإعلامية بسمة وهبة ودخولها في نوبة بكاء وذلك بعد غناء المطرب محمد فؤاد والذي كان ضيف الحلقة لأغنية طمني عليك والتي تأثرت بها بسمة وهبة بسبب أنها تذكرها بابنها السعودي والذي يعيش بعيداً منذ ما يقرب من 14 سنة.

"مش مسامحك يا محمد فؤاد" بسمة وهبة تنهار من البكاء وتترك الاستوديو بعد غناء محمد فؤاد..فيديو

وخلال اللقاء الذي جمع محمد فؤاد مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة، تحدث للجمهور قائلاً أن اللي قدامكم دي على الفاضي وعاملة نفسها السبع رجالة، وكل الكلام ده فتي وأنا عارف نقطة ضعفها، وحق الناس من أول رمضان أنا هجيبه، وطلب من فريق الإعداد تشغيل أغنية طمني عليك لعلمه أنها تتأثر بهذه الأغنية.

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"مش مسامحك يا محمد فؤاد" بسمة وهبة تنهار من البكاء وتترك الاستوديو بعد غناء محمد فؤاد..فيديو
انهيار بسمة وهبة من البكاء

وبالفعل دخلت في نوبة بكاء وغادرت الاستوديو وتركت كرسي المذيعة، وذلك لأن هذه الأغنية تذكرها بابنها عبدالرحمن السعودي والذي يعيش في المملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من 14 سنة ولا تراه إلا في إجازات قصيرة، كما سبق وأن ذكرت قبل ذلك في حوارات سابقة.

وبعد انتهاء عرض الحلقة خرجت بسمة وهبة في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت مش مسامحك يا محمد فؤاد، وأضافت أن هناك بعض الأغاني التي تكون كلماتها مؤثرة وأنا كبرت في السن وولادي وحشوني لأنهم مش عايشين معايا من صغرهم ونفسي أعيش معاهم أكثر من الأول.

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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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