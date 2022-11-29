أحمد كريمة: لا يوجد نص أو حديث على تحريم الغناء والتصوير والفنون الجميلة

صرح الأستاذ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يجد دليل أو نص شرعي من القرآن أو السنة النبوية المطهرة على تحريم الفنون الجميلة مثل الغناء أو الرسم أو التصوير أو غيرها، وتحدى من يأتي له بدليل يثبت حرمانية تلك الفنون، وأشار إلى أن من يقول مثل هذه الفتاوى القبيحة والشاذة عليه أن يأتي بدليل، وأضاف أنه حاول كثيراً البحث عن دليل يثبت صحة قولهم فلم يجد.

الدكتور أحمد كريمة

وأشار الأستاذ الدكتور أحمد كريمة في حديثه إلى أن السلفيين هم من ينشرون مثل هذه الفتاوى، وعبر بقوله ” جعلوا حياة الناس سواد”، وأشار مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ” روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت”، كما أشا إلى أنهم قاموا بتحريم كرة القدم ومشاهدتها وممارسة الرياضة، فهي أمر مشروع ولكن يجب عدم التعصب الكروي.

تابع الدكتور أحمد كريمة في حديثه أنه كان من ممارسي كرة القدم وهو في مرحلة الإعدادية داخل المعهد الأزهري وكان يلعب في مركز الدفاع، وناشد الجماهير بالتحلي بالأخلاق الحميدة ومكارم الأخلاق والبعد عن العصبية والتطرف.