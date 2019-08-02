8 أيام “اجازة عيد الأضحى المبارك” 2019.. تعرف عليها

مع اقتراب عيد الأضحي المبارك لهذا العام والذي يعتبر واحد من أهم المناسبات التي ينتظرها المسلمين في جميع انحاء العالم، حيث يشهد العديد من الاحتفالات التي تختلف من بلد إلي الأخر، ويترقب العديد من المصريين العاملين بالقطاع العام والخاص بالدولة إجازات عيد الاضحي المبارك 2019 للإحتفال مع أسرهم بهذا العيد، ويشهد العيد لهذا العام عدد كبير من الأجازات.

إجازة عيد الأضحى المبارك 1440

أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية أن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس، وان يوم الاحد الموافق 11 أغسطس من هذا الشهر هو اول ايام عيد الاضحي المبارك لهذا العام، ويستمر العيد لمدة أربعة أيام حيث يكون أخر أيام العيد يوم الأربعاء 14 أغسطس، وسوف نستعرض لكم أجازة عيد الأضحي المبارك 2019 والتي جاءت كالتالي:

الجمعة – 9 أغسطس – إجازة أسبوعية السبت – 10 أغسطس – وقفة يوم عرفة الأحد – 11 أغسطس – أول أيام عيد الأضحي المبارك الاثنين – 12 أغسطس – ثاني أيام عيد الأضحي المبارك الثلاثاء – 13 أغسطس – ثالث أيام عيد الأضحى الأربعاء – 14 أغسطس – رابع أيام عيد الأضحى الجمعة – 16 أغسطس – إجازة أسبوعية السبت – 17 أغسطس – إجازة أسبوعية.

موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية

المحكمة العليا السعودية أعلنت في بيانها الصادر يوم أمس أن يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرياً هو أخر أيام شهر ذي القعدة، وأن يوم الجمعة الذي يوافق 2 أغسطس يعد أول أيام شهر ذي الحجة، وبناء عليه يكون أول أيام عيد الأضحي المبارك في المملكة العربية السعودية هو يوم الأحد الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري لعام 2019.