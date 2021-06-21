وصية غريبة تظهر بعد وفاة المنتج هاني جرجس فوزي !

ظهرت وصية غريبة بعد وفاة المنتج هاني جرجس فوزي صباح الأحد بعد صراع مع المرض حيث لاحظ جميع من في المشهد غرابتها.

ويعد المنتج هاني جرجس فوزي من أشهر المنتجين المصريين في مجال السينما وهو نجل المنتج الشهير جرجس فوزي وقد اختفى عن الأنظار لعدة أيام بسبب مرضه.

وجرى دفن المنتج هاني جرجس فوزي بمقابر العائلة في حين ظهرت الوصية مباشرة بعد وفاته حيث أكدت الفنانة نهى العمروسي أن المنتج الذي رحل عن عالمنا اشترط بعد وفاته أن يجري دفنه أولا ثم يجري الإعلان عن رحيله عن عالمنا.

وكان السبب الرئيسي في وصية هاني جرجس فوزي بدفنه ثم إعلان خبر وفاته بأنه لا يرغب في الإثقال على كاهل من يرغبون في حضور الجنازة وأنه يفضل الرحيل في هدوء دون أن يرهق أي شخص يوصله إلى مثواه الأخير.

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وتجدر الإشارة إلى أن وصية هاني جرجس فوزي كانت شبيهة بوصية الفنان المصري الراحل جميل راتب والذي كان لا يرغب في إقامة عزاء بعد وفاته ولكن وصيته لم تتحقق بسبب شهرة الفنان المصري وطلب الكثير من الفنانين إقامة عزاء له لتكريمه على أقل تقدير.