وزير التربية والتعليم لبرنامج الحكاية: العملية التعليمية ستكون مستمرة وسط إجراءات احترازية مشددة ولن يكون هناك تعطيل بسبب كورونا

مهند شرف

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن العملية التعليمية مستمرة على الرغم من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بجميع المدارس الحكومية والخاصة، موضحاً أنه يتم الالتزام بخطة من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وكل من يشارك في العملية التعليمية، وجاءت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أثناء تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر الفضائية.

وزير التربية والتعليم لبرنامج الحكاية: العملية التعليمية ستكون مستمرة وسط إجراءات احترازية مشددة ولن يكون هناك تعطيل بسبب كورونا 1 22/1/2022 - 10:42 م

أضاف الدكتور طارق شوقي أن العملية التعليمية تتم وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة، حيث يتم إلزام جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الكمامة الواقية، ومتابعة تعقيم وتطهير جميع الفصول الدراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى أنه تم تطعيم جميع المعلمين والمدرسين بجميع المدارس الحكومية والخاصة باللقاح المضاد لفيروس كورونا من أجل استمرار العملية التعليمية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من عدوى الفيروس.

وفيما يخص سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2021 – 2022 لطلاب الصف الرابع الابتدائي، أكد وزير التربية والتعليم أن أعمال الامتحانات سارت على نحو جيد، كما أن أسئلة الامتحانات جميعها داخل المنهج، بالإضافة إلى أن أولياء الأمور راضين تماماً عن سير خطة امتحانات الصف الابتدائي.

مقالات ذات صلة:

سليمان شلبي عم الطالبة بسنت يكشف تفاصيل جديدة لبرنامج الحكاية حول واقعة انتحار بنت أخيه بسنت فتاة الغربية

متحدث وزارة الصحة لبرنامج الحكاية: هيئة الدواء وافقت على استخدام لقاح إيفوشيلد الجديد لأغراض الوقاية من كورونا وسيتم…

Avatar of مهند شرف
مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.