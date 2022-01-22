وزير التربية والتعليم لبرنامج الحكاية: العملية التعليمية ستكون مستمرة وسط إجراءات احترازية مشددة ولن يكون هناك تعطيل بسبب كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن العملية التعليمية مستمرة على الرغم من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بجميع المدارس الحكومية والخاصة، موضحاً أنه يتم الالتزام بخطة من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وكل من يشارك في العملية التعليمية، وجاءت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أثناء تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر الفضائية.

أضاف الدكتور طارق شوقي أن العملية التعليمية تتم وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة، حيث يتم إلزام جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الكمامة الواقية، ومتابعة تعقيم وتطهير جميع الفصول الدراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى أنه تم تطعيم جميع المعلمين والمدرسين بجميع المدارس الحكومية والخاصة باللقاح المضاد لفيروس كورونا من أجل استمرار العملية التعليمية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من عدوى الفيروس.

وفيما يخص سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2021 – 2022 لطلاب الصف الرابع الابتدائي، أكد وزير التربية والتعليم أن أعمال الامتحانات سارت على نحو جيد، كما أن أسئلة الامتحانات جميعها داخل المنهج، بالإضافة إلى أن أولياء الأمور راضين تماماً عن سير خطة امتحانات الصف الابتدائي.