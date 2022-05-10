وزراة المالية تصدر عملة تذكارية للشيخ محمد الشعراوي

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق عملة تذكارية، تحمل صورة الداعية الإسلامي الشيخ محمد متولي الشعراوي ضمن مشروع “أصابع من ذهب”.

وفي حديثها عن المشروع، قالت الوزارة “أن المشروع يجسد ابتكارات إبداعية تمتزج فيها الحضارات القديمة مع الإنجازات التاريخية الغنية للحاضر”.

وعبرت أسرة الداعية الإسلامي الراحل محمد الشعراوي، عن سعادتها بلفتة وزارة المالية، وقال حفيده سامي الشعراوي لصحيفة “الوطن” إن العملة التذكارية كانت مفاجأة جميلة.

وقال سامي “إنها لفتة جميلة للغاية من الحكومة المصرية، تعكس اهتمامها بالشخصيات المؤثرة عبر تاريخ مصر، مثل جدي الشعراوي”.

وأضاف: “أن تقديم هذه العملة هو تذكير للمواطنين بإحدى ركائز العالم الإسلامي، في مصر والعالم العربي”.

وأشار سامي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتسلم فيها الشيخ الشعراوي عملة معدنية تكريما له، وهذه اللفتات تعلم الأجيال الجديدة من الدعاة المسلمين مثل الشعراوي الذين كان لهم تأثير قوي على العالم الإسلامي.