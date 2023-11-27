مستقبل وطن في الدقهلية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم السيسي “صور”

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، يوم الأحد، برئاسة النائب محمد المرشدي، الأمين العام للحزب بالمحافظة، وعددا من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات.

من داخل المؤتمر حصري لنجوم مصرية

وحضر المؤتمر النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم المركزي، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، والنائب جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالدقهلية، بالإضافة لحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

تم تنظيم المؤتمر في مدينة ميت غمر، وهي مدينة تقع في محافظة الدقهلية، وقد شهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جميع المدن والقرى التابعة للمحافظة، حيث جاء الحشد للتعبير عن دعمهم لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم تنظيم المؤتمر كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الدعم للرئيس السيسي في المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي في خدمة البلاد، مؤكدين على دعمهم الكامل له في الانتخابات القادمة.