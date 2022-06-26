ملحقتشي تفرح والفرح تحول لجنازة.. وفاة العروسة بوسي أثناء كتب كتابها ابتسمت لعريسها ثم فارقت الحياة

في واقعة أليمة تسببت في ذهول جميع الحاضرين، وحولت الفرح إلى جنازة، توفيت عروسة في قرية البياض بدسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ بشكل مفاجئ، وذلك أثناء عقد قرانها على العريس وفي منزل والدها، الأمر الذي أصاب الجميع بصدمة كبيرة، وتبين في وقت لاحق بعد إجراء الكشف الطبي على العروسة بوسي، أن وفاتها كانت نتيجة أزمة قلبية.

وفاة العروسة بوسي أثناء عقد قرانها

وخلال لحظات تحولت فرحة العائلتين إلى حزن، وبعد أن كانت أصوات الزغاريد تعلو المكان، أصبح الجميع يبكي، وتلقى أهالي العروسين العزاء في الفتاة الشابة بوسي عروسة كفر الشيخ، بعد أن كانوا يتلقون التبريكات.

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ويقول أحد شهود العيان والذي كان يحضر عقد قران العروسة بوسي، أن العروسة توفيت بشكل مفاجئ بالرغم من أنها كانت تتحدث مع الحاضرين ولم يظهر عليها أي أعراض أو مقدمات، وهذا ما أكده أيضاً شقيق العروسة.

حيث قال شقيق عروسة كفر الشيخ محسن ابو أحمد أن شقيقته توفيت أثناء كتب كتابها، وأثناء توقيع الشهود والعريس على قسيمة الزواج، وأضاف أنه حين طلب المأذون توقيعها على القسيمة دخل إليها فوجد الإبتسامة تعلو وجهها، وأضاف شقيقها أنها حينما دخل العريس نظرت إليه وابتسمت وكأنها تودعه بهذه الإبتسامة، مشيراً إلى أن وفاتها كانت مفاجئة وسببت حالة من الصدمة عند الجميع.