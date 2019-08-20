الرئيس يوجه بالإسراع فى تطبيق نظام التعليم الجديد بدءاً من رياض الأطفال

مع ترقب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور التطورات التعليمية، ومع ظهور نتائج المراحل التعليمية واستمرار فعاليات تنسيق الثانوية العامة وتنسيق الدبلومات الفنية، فقد عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً بحضور كل من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة آخر تطورات التعليم في مصر، ومناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد لكافة المراحل التعليمية.

تطوير التعليم ومواكبة ثقافة التغيير:

وقد صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السيد “بسام راضي” بأن سيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قد أكد على ضرورة تطوير التعليم ومواكبة ثقافة التغيير واتباع الاستراتيجية التعليمية المتطورة والنهج الذي يأخذ بالمصريين لأعلى المستويات في جميع الجوانب، كما نوه السيد الرئيس بضرورة تسريع تطبيق النظام التعليمي الجديد، والذي قد تم تفعليه في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي السابق 2018 – 2019.

كما أشار سيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” إلى أهمية نظام تقييم مرحلة الثانوية العامة، واختبارات الثانوية العامة الإلكترونية، مع ضرورة تطوير بنك المعرفة؛ والذي يخدم جميع المراحل التعليمية.

وخلال الاجتماع أكد الرئيس على ضرورة تطوير منظومة المعلمين في جمهورية مصر العربية بكافة المديريات التعليمية، فضلاً عن التأكيد على جميع المسئولين المعنيين بالمنظومة التعليمية للإلتزام بالاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 لتطوير منظومة التعليم، وتأمل وزارة التربية والتعليم لتحقيق رؤيتها في القضاء على مشكلة كثافة الفصول المدرسية في المدارس الحكومية.

أما بالنسبة للنظام التعليمي الجديد فقد أشار السيد الدكتور “طارق شوقي”إلى بنك المعرفة المصري وخدماته في مجال المعرفة والبحث العلمي، واستعرض كافة الخطوات التنفيذية الأولية لتطبيق المنظومة الجديدة على المراحل التعليمية بدايةً من رياض الأطفال، وحتى الصف الثاني الإبتدائي، كما قام خلال الإجتماع بعرض البنية التحتية التكنولوجية التنفيذية للمنظومة التعليمية الجديدة.