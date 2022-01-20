اليوتيوبر «أبو فلة» يجمع أكثر من 11 مليون دولار لمساعدة اللاجئين

اليوتيوبر الكويتي “حسن سليمان” الملقب بـ “أبو فلة” يجمع 11 مليون دولار ؛ ليساعد اللاجئين في حملة “ندفئ شتاء 100 ألف أسرة”.

قام الشاب الكويتي ببث مباشر على قناته على YouTube أثناء إقامته في غرفة زجاجية في دبي ، حيث كان يجمع التبرعات باستمرار لحملة تسمى “لنجعل شتاءهم أدفأ”.

قال أبو فلة ، 24 عامًا ، الذي أطلق حملته في 7 يناير: “لن نغادر الغرفة الزجاجية حتى نجمع 10 ملايين دولار”. ونجح اليوتيوب الكويتي في جمع أكثر من 11 مليون دولار في 11 يومًا للإعلان عن مساعدات لأكثر من 100،000 عائلة لاجئة في الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء.

مقطع فيديو لـ “أبو فلة” وهو يغادر البيت الزجاجي في إمارة دبي تم تداوله عبر تويتر وباقي منصات التواصل الاجتماعي ، حيث لقي “أبو فلة” ترحيبا حارا وتشجيعا كبيرا من الحاضرين عند خروجه.

فيما أشاد المتابعين على موقع تويتر بالطريقة المبتكرة التي استطاع فيها الشاب جمع تبرعات بملايين الدولارات للأعمال الخيرية.

ويذكر أن في نوفمبر 2021 تمكن “أبو فلة” من جمع تبرعات بقيمة مليون دولار محققا لهدف حملته “ادفئ قلوبهم” لمساعدة ما يقرب من 17000 لاجئ في الشرق الأوسط من خلال بث مباشر استمر قرابة 28 ساعة.

“أبو فلة” هو لقب الشاب الكويتي “حسن سليمان” ، منتج محتوى ومستخدم يوتيوب مشهور في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ، تضم قناته أكثر من 23 مليون متابع.