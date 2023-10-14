الإمارات ترسل مساعدات إنسانية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إغاثية طارئة إلى أفغانستان، لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية هرات غرب أفغانستان، والذي أدى إلى مقتل الآلاف من الأشخاص وإصابة العشرات.

الإمارات ترسل مساعدات إلى أفغانستان

وتأتي المساعدات تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وغادرت من الإمارات عدد من طائرات الإغاثة، التي تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات العينية، يوم الجمعة، متوجهة إلى أفغانستان لسد الفجوة في احتياجات المتضررين من الزلزال.

ويعد توفير هذه الإمدادات جزءًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات، لتوفير الإغاثة الطارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية وتقديم الدعم الحيوي للدول والشعوب حول العالم في أوقات الأزمات.